У Росії навіть провладні блогери почали відкрито критикувати політику обмеження інтернету та зв’язку.

Що кажуть росіяни про відключення інтернету

Під час ефіру на платформі "Соловьёв Live" Z-блогери GRPZDC та Владислав Жмилевський заявили, що блокування не лише ускладнюють життя звичайним громадянам, але й не мають помітного впливу на хід війни.

Зокрема, один із учасників ефіру розповів, що в певний момент у нього повністю зник зв’язок — не лише інтернет, а й можливість здійснювати звичайні телефонні дзвінки.

Він зазначив, що навіть спроба додзвонитися до екстреної служби за номером 112 виявилася безуспішною.

Інший блогер поставив під сумнів доцільність таких обмежень, заявивши, що за п’ять років війни ситуація не змінилася — ні через блокування соцмереж, ні через інші обмеження.

За його словами, ці заходи не впливають на здатність протистояти атакам, зокрема дронам і ракетам, але створюють додаткові труднощі для населення.

У підсумку блогери іронічно зауважили, що в умовах відсутності інтернету "залишається лише сміятися із самих себе".

Подібні заяви демонструють, що невдоволення обмеженнями зв’язку зростає навіть серед лояльної до влади аудиторії.

За інформацією російських джерел, учасники схеми шукали представників соціально незахищених верств населення, яких змушували або схиляли до підписання контрактів із російською армією. Зазначається, що людей могли незаконно утримувати та направляти до найбільш небезпечних ділянок фронту. Після укладення контрактів чоловіків фіктивно одружували з жінками з числа учасників угруповання. У разі загибелі військових виплати, які в Росії можуть сягати близько 15 мільйонів рублів, розподілялися між членами схеми.

