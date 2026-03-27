В России даже провластные блоггеры начали открыто критиковать политику ограничения Интернета и связи.

Что говорят россияне об отключении интернета

Во время эфира на платформе "Соловьев Live" Z-блоггеры GRPZDC и Владислав Жмилевский заявили, что блокировки не только усложняют жизнь обычным гражданам, но и не оказывают заметного влияния на ход войны.

В частности, один из участников эфира рассказал, что в какой-то момент у него полностью исчезла связь — не только интернет, но и возможность совершать обычные телефонные звонки.

Он отметил, что даже попытка дозвониться в экстренную службу по номеру 112 оказалась безуспешной.

Другой блоггер подверг сомнению целесообразность таких ограничений, заявив, что за пять лет войны ситуация не изменилась — ни из-за блокирования соцсетей, ни из-за других ограничений.

По его словам, эти меры не влияют на способность противостоять атакам, в частности, дронам и ракетам, но создают дополнительные трудности для населения.

В итоге блоггеры иронически заметили, что в условиях отсутствия интернета "остается только смеяться над самими собой".

Подобные заявления демонстрируют, что недовольство ограничениями связи растет даже среди лояльной власти аудитории.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в российской Астрахани правоохранители заявили о разоблачении организованной группы, которая, по данным следствия, зарабатывала на отправке людей на войну против Украины.

По информации российских источников, участники схемы искали представителей социально незащищенных слоев населения, заставлявших или склонявших к подписанию контрактов с российской армией. Отмечается, что людей могли незаконно содержать и направлять в наиболее опасные участки фронта. После заключения контрактов мужчин фиктивно женились на женщинах из числа участников группировки. В случае гибели военных выплат, которые в России могут достигать около 15 миллионов рублей, распределялись между членами схемы.

