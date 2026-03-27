Сбои связи и провал политики: скандал россиян в эфире

Ткачова Марія
В России даже провластные блоггеры начали открыто критиковать политику ограничения Интернета и связи.
Что говорят россияне об отключении интернета
Во время эфира на платформе "Соловьев Live" Z-блоггеры GRPZDC и Владислав Жмилевский заявили, что блокировки не только усложняют жизнь обычным гражданам, но и не оказывают заметного влияния на ход войны.
В частности, один из участников эфира рассказал, что в какой-то момент у него полностью исчезла связь — не только интернет, но и возможность совершать обычные телефонные звонки.
Он отметил, что даже попытка дозвониться в экстренную службу по номеру 112 оказалась безуспешной.
Другой блоггер подверг сомнению целесообразность таких ограничений, заявив, что за пять лет войны ситуация не изменилась — ни из-за блокирования соцсетей, ни из-за других ограничений.
По его словам, эти меры не влияют на способность противостоять атакам, в частности, дронам и ракетам, но создают дополнительные трудности для населения.
В итоге блоггеры иронически заметили, что в условиях отсутствия интернета "остается только смеяться над самими собой".
Подобные заявления демонстрируют, что недовольство ограничениями связи растет даже среди лояльной власти аудитории.