Збиватимемо ще більше реактивних дронів: хто очолив малу ППО

Полковника Олександра Дмуховського призначено командувачем сил безпосереднього протиповітряного прикриття, які також називають малою ППО. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі "УП".

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

Загальний напрямок малої протиповітряної оборони у Повітряних силах займатиметься заступник командувача ЗС Юрій Черевашенко. Нові кадрові рішення відбуваються на тлі стрімкого збільшення кількості російських ударних безпілотників, у тому числі реактивних.

За словами Ігната, статистика свідчить про різке зростання застосування Росією такої зброї. У червні 2026 року РФ запустила Україною близько 350 реактивних БПЛА, у липні – вже близько 1500, а у серпні – понад 2800.

Це змушує українську армію шукати більш ефективні та водночас економічно раціональні способи протидії. У відбитті атак задіяні винищувачі, зенітні ракетні комплекси, засоби радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та екіпажі дронів-перехоплювачів.

Ігнат зазначив, що призначений командувач раніше керував 1020-м зенітним ракетно-артилерійським полком, який, за його словами, демонстрував одні з найкращих показників зі знищення російських ударних безпілотників.

У цьому завдання малої ППО не обмежується лише реактивними дронами. Українська система протиповітряної оборони продовжує стикатися з розвідувальними безпілотниками, "Шахедами", "Герберами" та іншими типами повітряних цілей.

Паралельно держава та оборонна промисловість працюють над новими засобами перехоплення. За словами Ігната, вже є інноваційні рішення для боротьби з реактивними БПЛА, а Повітряні сили готові надавати майданчики для їх випробувань.

Особлива увага приділяється реактивним перехоплювачам. Їхня розробка може стати одним із ключових напрямів посилення української ППО, якщо Росія продовжить нарощувати виробництво та застосування швидкісних безпілотників.

Таким чином, призначення Дмуховського відбувається в момент, коли малій ППО доводиться брати на себе дедалі більше навантаження, а швидкість російських атак вимагає від України нових рішень та швидшого впровадження технологій.

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