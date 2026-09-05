Будем сбивать еще больше реактивных дронов: кто возглавил малую ПВО

Полковник Александр Дмуховский назначен командующим силами непосредственного противовоздушного прикрытия, которые также называют малой ПВО. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии "УП".

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

Общее направление малой противовоздушной обороны в Воздушных силах будет курировать заместитель командующего ВС Юрий Черевашенко. Новые кадровые решения происходят на фоне стремительного увеличения количества российских ударных беспилотников, в том числе реактивных.

По словам Игната, статистика свидетельствует о резком росте применения Россией такого оружия. В июне 2026 года РФ запустила по Украине около 350 реактивных БПЛА, в июле – уже около 1500, а в августе – более 2800.

Это заставляет украинскую армию искать более эффективные и одновременно экономически рациональные способы противодействия. В отражении атак задействуются истребители, зенитные ракетные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и экипажи дронов-перехватчиков.

Игнат отметил, что назначенный командующий ранее руководил 1020-м зенитным ракетно-артиллерийским полком, который, по его словам, демонстрировал одни из лучших показателей по уничтожению российских ударных беспилотников.

При этом задача малой ПВО не ограничивается только реактивными дронами. Украинская система противовоздушной обороны продолжает сталкиваться с разведывательными беспилотниками, "Шахедами", "Герберами" и другими типами воздушных целей.

Параллельно государство и оборонная промышленность работают над новыми средствами перехвата. По словам Игната, уже существуют инновационные решения для борьбы с реактивными БПЛА, а Воздушные силы готовы предоставлять площадки для их испытаний.

Особое внимание уделяется реактивным перехватчикам. Их разработка может стать одним из ключевых направлений усиления украинской ПВО, если Россия продолжит наращивать производство и применение скоростных беспилотников.

Таким образом, назначение Дмуховского происходит в момент, когда малой ПВО приходится брать на себя все большую нагрузку, а скорость российских атак требует от Украины новых решений и более быстрого внедрения технологий.

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