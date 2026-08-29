РФ применила ракету "Искандер-1000": способна ли украинская ПВО ее сбить

Во время одного из комбинированных ударов по Киеву летом Россия впервые применила обновленные баллистические ракеты 9М723-2, известные как Искандер-1000. Об этом сообщает Главное управление разведки. Что известно о новой вражеской ракете? Способна ли украинская ПВО ее сбить? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Обычный Искандер, который используется против нас с 2022 года, имеет дальность 390 километров.

Главный редактор Defense Express Олег Катков отметил в эфире канала "Киев 24", что российская ракета "Искандер-1000" действительно не летит на тысячу километров. сказал, отвечая на вопрос об особенностях "Искандер-1000".

Эксперт акцентировал, что эта ракета, несмотря на название, действительно не летит на тысячу километров. Как и предыдущая его версия не улетает на 500.

"По данным ГУР МО, обычный "Искандер", который используется против нас с 2022 года, имеет дальность 390 километров. А новая ракета, которая геометрически больше… и для нее нужна отдельная пусковая, — такая ракета летит на 550 километров", — сказал Катков.

Эксперт добавил, что для увеличения дальности полета россияне пошли по пути увеличения самой ракеты, в частности, размера твердотопливного двигателя.

Россияне заранее готовятся к появлению в Украине баллистических ракет FP-7

Авиационный эксперт Константин Криволап отметил в интервью "РБК-Украина", что появление в РФ новых ракет "Искандер-1000" не усугубит сложность сбития целей этого типа.

По его мнению, появление в РФ этих ракет свидетельствует о том, что россияне заранее готовятся к появлению у Украины баллистических ракет FP-7, которые могут поражать пусковые установки "Искандеров". Специалист заметил, что боевая часть этой ракеты составляет около 480 кг. Однако для ударов на заявленное расстояние в 550 км РФ может использовать и меньшую боевую часть.

Аналитик подчеркнул, что при дальности в 390 км пусковая установка для удара по Киеву должна располагаться в Брянской области примерно в 150 км от границы. Однако на такой дистанции украинские БПЛА способны обнаруживать и поражать подобные объекты.

Что касается сложности сбивания новой ракеты, то, по мнению эксперта, здесь принципиальных изменений нет, поскольку эта ракета также летит квазибаллистической траекторией на средней высоте около 50 км, способна маневрировать в пределах 300-400 метров от основной траектории и выдерживает перегрузку 20-30 g.

Вместо этого комплексы Patriot, стоящие на вооружении в Украине, могут сопровождать цель на дистанции около 100 км, а захват для ее поражения происходит примерно в 25 км.

Что касается пусковой установки "Бора-М", в которую входит новая ракета "Искандер-1000", то, по словам эксперта, она отличается от базовой модели. В частности, у нее более мощные направляющие, а также усиленная конструкция из-за более сильного двигателя. Впрочем, ничего критически нового, по словам Криволапа, в этом нет.

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