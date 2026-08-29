РФ застосувала ракету "Іскандер-1000": чи здатна українська ППО її збити

Під час одного із комбінованих ударів по Києву влітку Росія вперше застосувала оновлені балістичні ракети 9М723-2, відомі як "Іскандер-1000". Про це повідомляє Головне управління розвідки. Що відомо про нову ворожу ракету? Чи здатна українська ППО її збити? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

Звичайний "Іскандер", який використовується проти нас з 2022 року, має дальність 390 кілометрів

Головний редактор Defense Express Олег Катков зазначив в ефірі каналу "Київ 24", що російська ракета "Іскандер-1000" насправді не летить на тисячу кілометрів. сказав, відповідаючи на запитання щодо особливостей "Іскандер-1000".

Експерт акцентував, що ця ракета, незважаючи на назву, насправді не летить на тисячу кілометрів. Як і попередня його версія не летить на 500.

"За даними ГУР МО, звичайний "Іскандер", який використовується проти нас з 2022 року, має дальність 390 кілометрів. А нова ракета, яка геометрично більша…, і для неї потрібна окрема пускова, — така ракета летить на 550 кілометрів", — сказав Катков.

Експерт додав, що задля збільшення дальності польоту росіяни пішли шляхом збільшення самої ракети, зокрема, розміру твердопаливного двигуна.

Росіяни наперед готуються до появи в України балістичних ракет FP-7

Авіаційний експерт Костянтин Криволап зазначив в інтерв’ю "РБК-Україна", що поява у РФ нових ракет "Іскандер-1000" не посилить складність збиття цілей цього типу.

На його думку, поява у РФ цих ракет свідчить про те, що росіяни наперед готуються до появи в України балістичних ракет FP-7, які можуть уражати пускові установки "Іскандерів". Фахівець зауважив, що бойова частина цієї ракети становить близько 480 кг. Однак для ударів на заявлену відстань у 550 км РФ може застосовувати й меншу бойову частину.

Аналітик підкреслив, що за умови дальності в 390 км пускова установка для удару по Києву мусить розташовуватися в Брянській області приблизно за 150 км від кордону. Проте на такій дистанції українські БПЛА здатні виявляти та вражати подібні об'єкти.

Що стосується складності збиття нової ракети, то, на думку експерта, тут принципових змін немає, оскільки ця ракета так само летить квазібалістичною траєкторією на середній висоті близько 50 км, здатна маневрувати в межах 300-400 метрів від основної траєкторії та витримує перевантаження 20-30 g.

Натомість комплекси Patriot, які стоять на озброєнні в України, можуть супроводжувати ціль на дистанції близько 100 км, а захоплення для її ураження відбувається приблизно за 25 км.

Що стосується пускової установки "Бора-М", до якої входить нова ракета "Іскандер-1000", то, за словами експерта, вона відрізняється від базової моделі. Зокрема, в неї потужніші напрямні, а також посилена конструкція через сильніший двигун. Втім, нічого критично нового, за словами Криволапа, в цьому немає.

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