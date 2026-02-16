Збитий безпілотник – не трофей: що категорично заборонено робити з уламками БПЛА

Збитий ворожий безпілотник не завжди означає кінець небезпеки. Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) наголошує: уламки БПЛА можуть містити боєприпаси або інші вибухонебезпечні елементи, які здатні активуватися при механічному впливі або навіть тривалий час після падіння. Така інформація міститься у безпекових роз’ясненнях ДСНС щодо поводження з уламками безпілотників.

Знайшли уламки дрона: не підходьте — ДСНС пояснила, чому це смертельно небезпечно

У повідомленні служби йдеться про те, що уламки дронів — особливо тих, що діяли як ударні чи оснащені вибуховими зарядами — можуть не спрацювати під час падіння і залишатися небезпечними. Це стосується не лише великих безпілотників, а й дрібних елементів, які розлітаються по великій площі після збиття чи падіння.

Рятувальники звертають увагу на те, що уламки можуть містити не лише нерозірвані боєприпаси чи вибухові пристрої, а й гострі фрагменти металу, небезпечні речовини та електронні компоненти, що залишаються активними. Тому в разі виявлення залишків безпілотника ДСНС радить:

— не чіпати уламки;

— не піднімати та не переносити їх;

— не намагатися розбирати або віддавати на металобрухт;

— негайно повідомити службу 101 або поліцію.

Як пояснюють фахівці, такі знахідки можуть бути небезпечними не лише для цивільних осіб, але й для служб порятунку, якщо вони не обізнані про характер уламків. У деяких випадках для знешкодження використовують спеціалізовану техніку та робота саперів. Наприклад, у минулому рятувальники ДСНС застосовували роботизовані системи для безпечного вилучення бойових частин безпілотника, уникаючи ризику для свого персоналу.

Подібні попередження особливо актуальні в умовах активної війни, коли уламки БПЛА можуть впасти у населених пунктах, на подвір’ях чи поблизу доріг. Саме тому основне правило безпеки, яке ДСНС повторює громадянам, — стояти на відстані і не намагатися самостійно "перевіряти" підозрілі предмети.

Щоб уникнути травм або загибелі, відомство нагадує: знайдені уламки слід сприймати як потенційно небезпечні й діяти виважено, не наражаючи себе та інших на ризик до прибуття фахівців.

