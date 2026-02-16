На Україну зовсім скоро чекає новий страшний удар: монітори вразили заявою про цілі і засоби ураження

Київ та Київська область можуть опинитися під загрозою масштабної комбінованої атаки з боку Російської Федерації найближчими днями. Згідно з оперативною інформацією, що надійшла від моніторингових каналів, ворог може здійснити удар протягом найближчих 48 годин. Це свідчить про серйозну підготовку до нової ескалації війни.

Фото: з відкритих джерел

Аналітики зазначають, що у разі атаки Росія може задіяти великий арсенал повітряних засобів ураження. Йдеться, зокрема, про можливе застосування до 500 безпілотних літальних апаратів, а також близько 25 балістичних ракет типу "Іскандер-М". Також можуть бути використані до 10 крилатих ракет "Іскандер-К", близько 40 ракет, що будуть випущені з літаків типу "Ту", а також до 16 крилатих ракет "Калібр".

Крім того, можливе застосування стратегічної авіації, зокрема літаків Ту-22М3, а також тактичної авіації, включаючи літаки Су-57. Така концентрація ударної техніки свідчить про готовність противника до значної повітряної операції, що може охопити різні типи ракет і бойових платформ.

За інформацією розвідки, ворог вже провів аеророзвідку декількох стратегічно важливих об'єктів у Києві та Київській області. Найбільш вірогідними цілями є об'єкти енергетичної інфраструктури та підприємства оборонно-промислового комплексу. Моніторингові канали зазначають, що ці об'єкти є пріоритетними для нанесення ударів, оскільки вони критично важливі для функціонування держави.

У Києві під потенційною загрозою можуть опинитися райони ТЕЦ-4, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також такі міські райони, як Нивки, Жуляни, Дарниця, Святошин та Оболонь. В Київській області під удар можуть потрапити Вишгород, Білу Церкву, Бориспіль, Бровари, Васильків, а також Трипільська ТЕС, Вишневе та Боярка. Враховуючи такі масштабні загрози, жителів столиці та області закликають бути пильними, уважно стежити за офіційними повідомленнями та не ігнорувати повітряні тривоги.

