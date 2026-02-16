logo_ukra

На Україну зовсім скоро чекає новий страшний удар: монітори вразили заявою про цілі і засоби ураження
commentss НОВИНИ Всі новини

На Україну зовсім скоро чекає новий страшний удар: монітори вразили заявою про цілі і засоби ураження

Громадян просять не ігнорувати повітряні тривоги і уважно слідкувати за офіційними повідомленнями

16 лютого 2026, 09:00
Київ та Київська область можуть опинитися під загрозою масштабної комбінованої атаки з боку Російської Федерації найближчими днями. Згідно з оперативною інформацією, що надійшла від моніторингових каналів, ворог може здійснити удар протягом найближчих 48 годин. Це свідчить про серйозну підготовку до нової ескалації війни.

На Україну зовсім скоро чекає новий страшний удар: монітори вразили заявою про цілі і засоби ураження

Фото: з відкритих джерел

Аналітики зазначають, що у разі атаки Росія може задіяти великий арсенал повітряних засобів ураження. Йдеться, зокрема, про можливе застосування до 500 безпілотних літальних апаратів, а також близько 25 балістичних ракет типу "Іскандер-М". Також можуть бути використані до 10 крилатих ракет "Іскандер-К", близько 40 ракет, що будуть випущені з літаків типу "Ту", а також до 16 крилатих ракет "Калібр".

Крім того, можливе застосування стратегічної авіації, зокрема літаків Ту-22М3, а також тактичної авіації, включаючи літаки Су-57. Така концентрація ударної техніки свідчить про готовність противника до значної повітряної операції, що може охопити різні типи ракет і бойових платформ.

За інформацією розвідки, ворог вже провів аеророзвідку декількох стратегічно важливих об'єктів у Києві та Київській області. Найбільш вірогідними цілями є об'єкти енергетичної інфраструктури та підприємства оборонно-промислового комплексу. Моніторингові канали зазначають, що ці об'єкти є пріоритетними для нанесення ударів, оскільки вони критично важливі для функціонування держави.

У Києві під потенційною загрозою можуть опинитися райони ТЕЦ-4, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також такі міські райони, як Нивки, Жуляни, Дарниця, Святошин та Оболонь. В Київській області під удар можуть потрапити Вишгород, Білу Церкву, Бориспіль, Бровари, Васильків, а також Трипільська ТЕС, Вишневе та Боярка. Враховуючи такі масштабні загрози, жителів столиці та області закликають бути пильними, уважно стежити за офіційними повідомленнями та не ігнорувати повітряні тривоги.

