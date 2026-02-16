Украину совсем скоро ждет новый страшный удар: мониторы поразили заявлением о целях и средствах поражения.

Киев и Киевская область могут оказаться под угрозой масштабной комбинированной атаки со стороны Российской Федерации в ближайшие дни. Согласно оперативной информации, поступившей от мониторинговых каналов, враг может нанести удар в течение ближайших 48 часов. Это свидетельствует о серьезной подготовке к новой эскалации войны.

Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что в случае атаки Россия может задействовать обширный арсенал воздушных средств поражения. Речь идет, в частности, о возможном применении к 500 беспилотным летательным аппаратам, а также около 25 баллистических ракет типа "Искандер-М". Также могут быть использованы до 10 крылатых ракет "Искандер-К", около 40 ракет, выпущенных из самолетов типа "Ту", а также до 16 крылатых ракет "Калибр".

Кроме того, возможно применение стратегической авиации, в частности, самолетов Ту-22М3, а также тактической авиации, включая самолеты Су-57. Такая концентрация ударной техники свидетельствует о готовности противника к значительной воздушной операции, что может охватить разные типы ракет и боевых платформ.

По информации разведки, враг уже провел аэроразведку нескольких стратегически важных объектов в Киеве и в Киевской области. Наиболее возможными целями являются объекты энергетической инфраструктуры и предприятия оборонно-промышленного комплекса. Мониторинговые каналы отмечают, что эти объекты приоритетны для нанесения ударов, поскольку они критически важны для функционирования государства.

В Киеве под потенциальной угрозой могут оказаться районы ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также такие городские районы как Нивки, Жуляны, Дарница, Святошино и Оболонь. В Киевской области под удар могут попасть Вышгород, Белая Церковь, Борисполь, Бровары, Васильков, а также Трипольская ТЭС, Вишневое и Боярка. Учитывая столь масштабные угрозы, жители столицы и области призывают быть бдительными, внимательно следить за официальными сообщениями и не игнорировать воздушные тревоги.

Как уже писали "Комментарии", Европейский Союз пока не готов установить точную дату вступления Украины в свой состав. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кайя Каллас во время Мюнхенской конференции по безопасности, как сообщает Reuters.