Сбитый беспилотник – не трофей: что категорически запрещено делать с обломками БПЛА
commentss НОВОСТИ Все новости

Сбитый беспилотник – не трофей: что категорически запрещено делать с обломками БПЛА

Спасатели напоминают, что обломки беспилотников могут представлять угрозу даже после падения — не подходите и не трогайте.

16 февраля 2026, 14:31
Автор:
avatar

Проніна Анна

Сбитый вражеский беспилотник не всегда означает конец опасности. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) отмечает: обломки БПЛА могут содержать боеприпасы или другие взрывоопасные элементы , которые способны активироваться при механическом воздействии или даже длительное время после падения. Такая информация содержится в разъяснениях безопасности ГСЧС относительно обращения с обломками беспилотников.

Сбитый беспилотник – не трофей: что категорически запрещено делать с обломками БПЛА

Нашли обломки дрона: не подходите - ГСЧС объяснила, почему это смертельно опасно

В сообщении службы говорится, что обломки дронов — особенно действовавших как ударные или оснащенные взрывными зарядами — могут не сработать во время падения и оставаться опасными . Это касается не только крупных беспилотников, но и мелких элементов, разлетающихся по большой площади после сбивания или падения.

Спасатели обращают внимание на то, что обломки могут содержать не только неразорванные боеприпасы или взрывные устройства , но и острые фрагменты металла, опасные вещества и остающиеся активные электронные компоненты. Поэтому в случае обнаружения остатков беспилотника ГСЧС советует:
не трогать обломки;
не поднимать и не переносить их;
не пытаться разбирать или отдавать на металлолом;
немедленно уведомить службу 101 или полицию.

Как объясняют специалисты, такие находки могут быть опасны не только для гражданских лиц, но и для служб спасения, если они не осведомлены о характере обломков. В некоторых случаях для обезвреживания используются специализированная техника и работа саперов. К примеру, в прошлом спасатели ГСЧС применяли роботизированные системы для безопасного извлечения боевых частей беспилотника, избегая риска для своего персонала.

Подобные предупреждения особенно актуальны в условиях активной войны, когда обломки БПЛА могут упасть в населенных пунктах, во дворах или вблизи дорог. Именно поэтому основное правило безопасности, которое ГСЧС повторяет гражданам — стоять на расстоянии и не пытаться самостоятельно "проверять" подозрительные предметы .

Чтобы избежать травм или гибели, ведомство напоминает: найденные обломки следует воспринимать как потенциально опасные и действовать взвешенно, не подвергая себя и другим риска до прибытия специалистов.

