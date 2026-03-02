Збірна України змушена змінити форму: до чого прикалупалися

Президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич заявив, що Міжнародний паралімпійський комітет не допустив парадну форму української збірної до використання на Зимових Паралімпійських іграх 2026 року.

Форма Збірної України на Паралімпіаді 2026 року

За його словами, форма містила зображення повної карти України без окупованих територій. У МПК заявили, що така символіка має політичний характер і не може бути використана під час офіційних заходів.

Сушкевич зазначив, що форму розробив український дизайнер Віктор Анісімов, який також створював екіпірування для Паралімпіади-2024 у Парижі. Тоді, за його словами, погодження також тривало довго, однак команді вдалося відстояти концепцію.

Цього разу українська сторона змушена була терміново виготовити новий комплект форми, який доправили до Італії автобусом, де вже перебуває команда.

Збірна України повним складом бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026 через рішення допустити спортсменів з Росії та Білорусі під національними прапорами. До бойкоту приєдналися Чехія, Латвія, Фінляндія, Естонія, Польща, Нідерланди та Канада.

За офіційною інформацією, у змаганнях мають взяти участь шестеро спортсменів з Росії та четверо з Білорусі. Проти такого рішення виступили представники українського уряду, а також уряд Італії.

Зимові Паралімпійські ігри 2026 року відбудуться з 6 по 15 березня у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо. На змаганнях буде розіграно 79 комплектів нагород.

