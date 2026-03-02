Що зміниться у військових вже в середині весни: Паліса відкрив закулісся

Заступник керівника Офісу президента України, бригадний генерал Павло Паліса заявив, що перші відчутні результати програми справедливого розподілу мобілізованих можуть дозволити проводити більш системні ротації на передовій уже в середині – наприкінці весни.

Ротації у військових України

За його словами, питання ротацій залишається складним через нестачу особового складу та складну оперативну обстановку. Програма поповнення бригад покликана дати командирам можливість стабілізувати періодичність перебування військових на передньому краї.

Паліса зазначив, що ротації у сучасних умовах є небезпечними, оскільки зона ураження постійно розширюється. Водночас, за умови стабільного надходження поповнення, командирам буде легше здійснювати заміну підрозділів і планувати резерви.

Він пояснив, що один цикл бойової підготовки триває майже два місяці. Через два-три таких цикли, за його оцінкою, ефект має стати відчутним на всій лінії зіткнення — з’явиться можливість для відпочинку особового складу, планування та більш гнучкого реагування на зміну ситуації.

За словами Паліси, процес постійно моніториться і за потреби буде коригуватися. Очікується, що перші системні зміни можуть стати помітними вже в середині або наприкінці весни.

