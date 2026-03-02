Заява старшого лейтенанта Сил оборони сколихнула всіх: чи вчиться світ на нашій війні

Рубрики
Ткачова Марія
Старший лейтенант Сил оборони з позивним "Алекс" заявив, що повномасштабна війна в Україні є безпрецедентною за масштабами та впливом на розвиток сучасного військового мистецтва.
Військовий Сил Оборони про досвід України у війні
За його словами, Україна веде бойові дії проти однієї з найчисельніших армій світу, що саме по собі визначає рівень інтенсивності та технологічності конфлікту. Він зазначив, що з 2022 року жоден інший військовий конфлікт не продемонстрував принципово нових підходів, які б перевершили досвід українського фронту.
Офіцер наголосив, що характер бойових дій в Україні сформував тренди сучасної війни — від масового застосування безпілотних систем до адаптивних рішень у сфері протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.
Коментуючи події на Близькому Сході, він зазначив, що порівняння із ситуацією в Україні демонструє рівень накопиченого досвіду та глибину технологічної адаптації українських підрозділів.
Також військовий висловив думку, що країни, які не використовують можливість переймати досвід війни в Україні, ризикують втратити цінні знання для підготовки до майбутніх конфліктів.
Офіційних коментарів міжнародних структур щодо оцінки українського досвіду в контексті інших війн наразі не оприлюднено.