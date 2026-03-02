Від “олімпіад” до армії: що відбувається зі школярами на ТОТ

На тимчасово окупованих територіях України підлітків залучають до заходів, які, за формальними ознаками, мають вигляд освітніх або спортивних ініціатив, але фактично можуть використовуватися для раннього відбору майбутніх кадрів до армії РФ.

Як росіяни на ТОТ готують дітей до армії

Зокрема, у Скадовську школярів долучили до перегонів дронів, а в Донецьку провели так звану “олімпіаду” з основ безпеки та “захисту родини”. У заходах беруть участь представники кадрових військових підрозділів РФ.

За наявною інформацією, під час таких активностей відстежують підлітків, які демонструють навички керування безпілотниками, орієнтування на місцевості чи володіння стрілецькою підготовкою. Осіб із відповідними здібностями фіксують для подальшого залучення.

Подібні ініціативи позиціонуються як гуртки або турніри, однак, за оцінками джерел, можуть бути частиною системної політики формування лояльного молодіжного середовища з перспективою подальшого вступу до силових структур Росії.

Офіційних коментарів російської сторони щодо мети проведення таких заходів не оприлюднено.

