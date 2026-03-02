logo_ukra

Від "олімпіад" до армії: що відбувається зі школярами на ТОТ
commentss НОВИНИ Всі новини

Від “олімпіад” до армії: що відбувається зі школярами на ТОТ

На тимчасово окупованих територіях підлітків залучають до підготовки для служби в армії РФ

2 березня 2026, 18:02
Автор:
Ткачова Марія

На тимчасово окупованих територіях України підлітків залучають до заходів, які, за формальними ознаками, мають вигляд освітніх або спортивних ініціатив, але фактично можуть використовуватися для раннього відбору майбутніх кадрів до армії РФ.

Від “олімпіад” до армії: що відбувається зі школярами на ТОТ

Як росіяни на ТОТ готують дітей до армії

Зокрема, у Скадовську школярів долучили до перегонів дронів, а в Донецьку провели так звану “олімпіаду” з основ безпеки та “захисту родини”. У заходах беруть участь представники кадрових військових підрозділів РФ.

За наявною інформацією, під час таких активностей відстежують підлітків, які демонструють навички керування безпілотниками, орієнтування на місцевості чи володіння стрілецькою підготовкою. Осіб із відповідними здібностями фіксують для подальшого залучення.

Подібні ініціативи позиціонуються як гуртки або турніри, однак, за оцінками джерел, можуть бути частиною системної політики формування лояльного молодіжного середовища з перспективою подальшого вступу до силових структур Росії.

Офіційних коментарів російської сторони щодо мети проведення таких заходів не оприлюднено.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у Новоросійську Краснодарського краю РФ вночі пролунала серія вибухів, після чого в місті запровадили режим надзвичайної ситуації. Про це повідомляють російські ЗМІ.
За їхніми даними, в місті працювала протиповітряна оборона. Водночас губернатор регіону заявив, що внаслідок падіння уламків постраждали п’ятеро людей, пошкоджено житлові будинки та дитячий садок. Попередньо повідомлялося про займання нафтоналивного терміналу “Шесхаріс” — одного з найбільших морських комплексів Росії для приймання, зберігання та перевалки нафти й нафтопродуктів.



Джерело: https://t.me/sprotyv_official/8304
