Война с Россией От "олимпиад" до армии: что происходит со школьниками на ВТО
От "олимпиад" до армии: что происходит со школьниками на ВТО

На временно оккупированных территориях подростков привлекают для подготовки для службы в армии РФ

2 марта 2026, 18:02
Автор:
avatar

Ткачова Марія

На временно оккупированных территориях Украины подростков привлекают к мерам, которые по формальным признакам имеют вид образовательных или спортивных инициатив, но фактически могут использоваться для раннего отбора будущих кадров в армию РФ.

От "олимпиад" до армии: что происходит со школьниками на ВТО

Как россияне на ВТО готовят детей в армию

В частности, в Скадовске школьников присоединили к гонке дронов, а в Донецке провели так называемую "олимпиаду" по основам безопасности и "защите семьи". В мероприятиях принимают участие представители кадровых воинских подразделений РФ.

По имеющейся информации, во время таких активностей отслеживают подростков, демонстрирующих навыки управления беспилотниками, ориентировку на местности или владение стрелковой подготовкой. Лицо с соответствующими способностями фиксируют для дальнейшего привлечения.

Подобные инициативы позиционируются как кружки или турниры, однако, по оценкам источников, могут являться частью системной политики формирования лояльной молодежной среды с перспективой дальнейшего вступления в силовые структуры России.

Официальные комментарии российской стороны относительно цели проведения таких мероприятий не обнародованы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Новороссийске Краснодарского края РФ ночью прозвучала серия взрывов, после чего в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщают российские СМИ.
По их данным, в городе работала противовоздушная оборона. В то же время губернатор региона заявил, что в результате падения обломков пострадали пять человек, повреждены жилые дома и детский сад. Предварительно сообщалось о возгорании нефтеналивного терминала "Шесхарис" — одного из крупнейших морских комплексов России для приема, хранения и перевалки нефти и нефтепродуктов.



Источник: https://t.me/sprotyv_official/8304
