Ткачова Марія
На временно оккупированных территориях Украины подростков привлекают к мерам, которые по формальным признакам имеют вид образовательных или спортивных инициатив, но фактически могут использоваться для раннего отбора будущих кадров в армию РФ.
Как россияне на ВТО готовят детей в армию
В частности, в Скадовске школьников присоединили к гонке дронов, а в Донецке провели так называемую "олимпиаду" по основам безопасности и "защите семьи". В мероприятиях принимают участие представители кадровых воинских подразделений РФ.
По имеющейся информации, во время таких активностей отслеживают подростков, демонстрирующих навыки управления беспилотниками, ориентировку на местности или владение стрелковой подготовкой. Лицо с соответствующими способностями фиксируют для дальнейшего привлечения.
Подобные инициативы позиционируются как кружки или турниры, однако, по оценкам источников, могут являться частью системной политики формирования лояльной молодежной среды с перспективой дальнейшего вступления в силовые структуры России.
Официальные комментарии российской стороны относительно цели проведения таких мероприятий не обнародованы.