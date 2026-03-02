У Росії оголошено надзвичайну ситуацію: паніка та велика пожежа

Рубрики
Ткачова Марія
У Новоросійську Краснодарського краю РФ вночі пролунала серія вибухів, після чого в місті запровадили режим надзвичайної ситуації. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Надзвичайна ситуація у Новоросійську
За їхніми даними, в місті працювала протиповітряна оборона. Водночас губернатор регіону заявив, що внаслідок падіння уламків постраждали п’ятеро людей, пошкоджено житлові будинки та дитячий садок.
Попередньо повідомлялося про займання нафтоналивного терміналу “Шесхаріс” — одного з найбільших морських комплексів Росії для приймання, зберігання та перевалки нафти й нафтопродуктів.
Водночас Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що в ніч на 2 березня підрозділи Сил оборони уразили нафтотермінал “Шесхаріс” та військово-морську базу “Новоросійськ”. Зафіксовано масштабну пожежу.
За попередньою інформацією української сторони, підтверджено ураження нафтоналивних стендерів терміналу та радіолокаційної станції комплексу С-400. Ступінь пошкоджень уточнюється.
Крім того, Генштаб повідомив про наслідки удару 28 лютого по нафтопереробному заводу “Албашнєфть” у Краснодарському краї. Зазначається про знищення чотирьох резервуарів РВС-5000, пошкодження трьох резервуарів РВС-2000, трубопроводів і підземного резервуару.
Сили оборони України наголосили, що й надалі здійснюватимуть заходи зі зниження воєнно-економічного потенціалу РФ.