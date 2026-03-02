logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Росії оголошено надзвичайну ситуацію: паніка та велика пожежа
НОВИНИ

У Росії оголошено надзвичайну ситуацію: паніка та велика пожежа

У Новоросійську введено режим надзвичайної ситуації: палає нафтоналивний термінал

2 березня 2026, 17:26
У Новоросійську Краснодарського краю РФ вночі пролунала серія вибухів, після чого в місті запровадили режим надзвичайної ситуації. Про це повідомляють російські ЗМІ.

У Росії оголошено надзвичайну ситуацію: паніка та велика пожежа

Надзвичайна ситуація у Новоросійську

За їхніми даними, в місті працювала протиповітряна оборона. Водночас губернатор регіону заявив, що внаслідок падіння уламків постраждали п’ятеро людей, пошкоджено житлові будинки та дитячий садок.

Попередньо повідомлялося про займання нафтоналивного терміналу “Шесхаріс” — одного з найбільших морських комплексів Росії для приймання, зберігання та перевалки нафти й нафтопродуктів.

Водночас Генеральний штаб Збройних сил України заявив, що в ніч на 2 березня підрозділи Сил оборони уразили нафтотермінал “Шесхаріс” та військово-морську базу “Новоросійськ”. Зафіксовано масштабну пожежу.

За попередньою інформацією української сторони, підтверджено ураження нафтоналивних стендерів терміналу та радіолокаційної станції комплексу С-400. Ступінь пошкоджень уточнюється.

Крім того, Генштаб повідомив про наслідки удару 28 лютого по нафтопереробному заводу “Албашнєфть” у Краснодарському краї. Зазначається про знищення чотирьох резервуарів РВС-5000, пошкодження трьох резервуарів РВС-2000, трубопроводів і підземного резервуару.

Сили оборони України наголосили, що й надалі здійснюватимуть заходи зі зниження воєнно-економічного потенціалу РФ.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що на Луганщині екіпажі важких бомберів підрозділу Lasar’s Group Національної гвардії України знищили російський танк. За повідомленням українських військових, техніку виявили розвідники 77-ї окремої аеромобільної бригади у смузі відповідальності 10-го армійського корпусу.



Джерело: https://t.me/AFUStratCom/33152
