В России объявлена чрезвычайная ситуация: паника и большой пожар

Ткачова Марія
В Новороссийске Краснодарского края РФ ночью раздалась серия взрывов, после чего в городе был введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщают российские СМИ.
Чрезвычайная ситуация в Новороссийске
По их данным, в городе работала противовоздушная оборона. В то же время губернатор региона заявил, что в результате падения обломков пострадали пять человек, повреждены жилые дома и детский сад.
Предварительно сообщалось о возгорании нефтеналивного терминала "Шесхарис" — одного из крупнейших морских комплексов России для приема, хранения и перевалки нефти и нефтепродуктов.
В то же время Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что в ночь на 2 марта подразделения Сил обороны поразили нефтетерминал "Шесхарис" и военно-морскую базу "Новороссийск". Зафиксирован масштабный пожар.
По предварительной информации, подтверждено поражение нефтеналивных стендеров терминала и радиолокационной станции комплекса С-400. Степень повреждений уточняется.
Кроме того, Генштаб сообщил о последствиях удара 28 февраля по нефтеперерабатывающему заводу "Албашнефть" в Краснодарском крае. Отмечается об уничтожении четырех резервуаров РВС-5000, повреждении трех резервуаров РВС-2000, трубопроводов и подземного резервуара.
Силы обороны Украины подчеркнули, что и дальше будут осуществляться мероприятия по снижению военно-экономического потенциала РФ.