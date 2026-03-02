В России объявлена чрезвычайная ситуация: паника и большой пожар

В Новороссийске Краснодарского края РФ ночью раздалась серия взрывов, после чего в городе был введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщают российские СМИ.

Чрезвычайная ситуация в Новороссийске

По их данным, в городе работала противовоздушная оборона. В то же время губернатор региона заявил, что в результате падения обломков пострадали пять человек, повреждены жилые дома и детский сад.

Предварительно сообщалось о возгорании нефтеналивного терминала "Шесхарис" — одного из крупнейших морских комплексов России для приема, хранения и перевалки нефти и нефтепродуктов.

В то же время Генеральный штаб Вооруженных сил Украины заявил, что в ночь на 2 марта подразделения Сил обороны поразили нефтетерминал "Шесхарис" и военно-морскую базу "Новороссийск". Зафиксирован масштабный пожар.

По предварительной информации, подтверждено поражение нефтеналивных стендеров терминала и радиолокационной станции комплекса С-400. Степень повреждений уточняется.

Кроме того, Генштаб сообщил о последствиях удара 28 февраля по нефтеперерабатывающему заводу "Албашнефть" в Краснодарском крае. Отмечается об уничтожении четырех резервуаров РВС-5000, повреждении трех резервуаров РВС-2000, трубопроводов и подземного резервуара.

Силы обороны Украины подчеркнули, что и дальше будут осуществляться мероприятия по снижению военно-экономического потенциала РФ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Луганской области экипажи тяжелых бомберов подразделения Lasar's Group Национальной гвардии Украины уничтожили российский танк. По сообщению украинских военных, технику обнаружили разведчики 77-й отдельной аэромобильной бригады в полосе ответственности 10-го армейского корпуса.