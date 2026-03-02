Заявление старшего лейтенанта Сил обороны всколыхнуло всех: учится ли мир на нашей войне

Рубрики
Ткачова Марія
Старший лейтенант Сил обороны с позывным "Алекс" заявил, что полномасштабная война в Украине беспрецедентна по масштабам и влиянию на развитие современного военного искусства.
Военный Сил Обороны об опыте Украины в войне
По его словам, Украина ведет боевые действия против одной из многочисленных армий мира, что само по себе определяет уровень интенсивности и технологичности конфликта. Он отметил, что с 2022 года ни один другой военный конфликт не продемонстрировал принципиально новые подходы, которые бы превзошли опыт украинского фронта.
Офицер подчеркнул, что характер боевых действий в Украине сформировал тренды современной войны – от массового применения беспилотных систем до адаптивных решений в сфере противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.
Комментируя происходящее на Ближнем Востоке, он отметил, что сравнение с ситуацией в Украине демонстрирует уровень накопленного опыта и глубину технологической адаптации украинских подразделений.
Также военный выразил мнение, что страны, не использующие возможность перенимать опыт войны в Украине, рискуют потерять ценные знания для подготовки к будущим конфликтам.
Официальные комментарии международных структур по оценке украинского опыта в контексте других войн пока не обнародованы.