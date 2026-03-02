logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.23

EUR/UAH

50.6

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Заявление старшего лейтенанта Сил обороны всколыхнуло всех: учится ли мир на нашей войне
commentss НОВОСТИ Все новости

Заявление старшего лейтенанта Сил обороны всколыхнуло всех: учится ли мир на нашей войне

Украина задает тренд современной войны: офицер Сил обороны о масштабах конфликта

2 марта 2026, 18:09
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Старший лейтенант Сил обороны с позывным "Алекс" заявил, что полномасштабная война в Украине беспрецедентна по масштабам и влиянию на развитие современного военного искусства.

Заявление старшего лейтенанта Сил обороны всколыхнуло всех: учится ли мир на нашей войне

Военный Сил Обороны об опыте Украины в войне

По его словам, Украина ведет боевые действия против одной из многочисленных армий мира, что само по себе определяет уровень интенсивности и технологичности конфликта. Он отметил, что с 2022 года ни один другой военный конфликт не продемонстрировал принципиально новые подходы, которые бы превзошли опыт украинского фронта.

Офицер подчеркнул, что характер боевых действий в Украине сформировал тренды современной войны – от массового применения беспилотных систем до адаптивных решений в сфере противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Комментируя происходящее на Ближнем Востоке, он отметил, что сравнение с ситуацией в Украине демонстрирует уровень накопленного опыта и глубину технологической адаптации украинских подразделений.

Также военный выразил мнение, что страны, не использующие возможность перенимать опыт войны в Украине, рискуют потерять ценные знания для подготовки к будущим конфликтам.

Официальные комментарии международных структур по оценке украинского опыта в контексте других войн пока не обнародованы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что на временно оккупированных территориях Украины подростков привлекают к мерам, которые, по формальным признакам, имеют вид образовательных или спортивных инициатив, но фактически могут использоваться для раннего отбора будущих кадров в армию РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/officer_33/6728
Теги:

Новости

Все новости