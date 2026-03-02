Заместитель руководителя Офиса президента Украины, бригадный генерал Павел Палиса заявил, что первые ощутимые результаты программы справедливого распределения мобилизованных могут позволить проводить более системные ротации на передовой уже в середине – конце весны.

Ротации у военных Украины

По его словам, вопрос ротаций остается сложным из-за нехватки личного состава и сложной оперативной обстановки. Программа пополнения бригад призвана дать командирам стабилизировать периодичность пребывания военных на переднем крае.

Палиса отметил, что ротации в современных условиях опасны, поскольку зона поражения постоянно расширяется. В то же время при условии стабильного поступления пополнения командирам будет легче осуществлять замену подразделений и планировать резервы.

Он пояснил, что один цикл боевой подготовки длится около двух месяцев. Через два-три таких цикла, по его оценке, эффект должен стать ощутимым на всей линии столкновения — появится возможность отдыха личного состава, планирования и более гибкого реагирования на изменение ситуации.

По словам Палисы, процесс постоянно мониторится и при необходимости будет корректироваться. Ожидается, что первые системные изменения могут стать заметными уже в середине или конце весны.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Старший лейтенант Сил обороны с позывным "Алекс" заявил, что полномасштабная война в Украине беспрецедентна по масштабам и влиянию на развитие современного военного искусства.

По его словам, Украина ведет боевые действия против одной из многочисленных армий мира, что само по себе определяет уровень интенсивности и технологичности конфликта. Он отметил, что с 2022 года ни один другой военный конфликт не продемонстрировал принципиально новые подходы, которые бы превзошли опыт украинского фронта.

