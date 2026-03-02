Что изменится у военных уже в середине весны: Палиса открыл закулисье

Рубрики
Ткачова Марія
Заместитель руководителя Офиса президента Украины, бригадный генерал Павел Палиса заявил, что первые ощутимые результаты программы справедливого распределения мобилизованных могут позволить проводить более системные ротации на передовой уже в середине – конце весны.
Ротации у военных Украины
По его словам, вопрос ротаций остается сложным из-за нехватки личного состава и сложной оперативной обстановки. Программа пополнения бригад призвана дать командирам стабилизировать периодичность пребывания военных на переднем крае.
Палиса отметил, что ротации в современных условиях опасны, поскольку зона поражения постоянно расширяется. В то же время при условии стабильного поступления пополнения командирам будет легче осуществлять замену подразделений и планировать резервы.
Он пояснил, что один цикл боевой подготовки длится около двух месяцев. Через два-три таких цикла, по его оценке, эффект должен стать ощутимым на всей линии столкновения — появится возможность отдыха личного состава, планирования и более гибкого реагирования на изменение ситуации.
По словам Палисы, процесс постоянно мониторится и при необходимости будет корректироваться. Ожидается, что первые системные изменения могут стать заметными уже в середине или конце весны.