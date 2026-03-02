Сборная Украины вынуждена изменить форму: к чему приковырялись

Президент Национального паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич заявил, что Международный паралимпийский комитет не допустил парадную форму украинской сборной для использования на Зимних Паралимпийских играх 2026 года.

Форма сборной Украины на Паралимпиаде 2026 года

По его словам, форма содержала изображение полной карты Украины без оккупированных территорий. В МПК заявили, что такая символика носит политический характер и не может быть использована во время официальных мер.

Сушкевич отметил, что форму разработал украинский дизайнер Виктор Анисимов, который также создавал экипировку для Паралимпиады-2024 в Париже. Тогда, по его словам, согласование также длилось долго, однако команде удалось отстоять концепцию.

В этот раз украинская сторона вынуждена была срочно изготовить новый комплект формы, доставленный в Италию автобусом, где уже находится команда.

Сборная Украины в полном составе будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпиады-2026 из-за решения допустить спортсменов из России и Беларуси под национальными флагами. К бойкоту присоединились Чехия, Латвия, Финляндия, Эстония, Польша, Нидерланды и Канада.

По официальной информации, в соревнованиях должны принять участие шесть спортсменов из России и четверо из Беларуси. Против этого решения выступили представители украинского правительства, а также правительство Италии.

Зимние Паралимпийские игры 2026 года состоятся с 6 по 15 марта в Милане и Кортине-д'Ампеццо. На соревнованиях будет разыграно 79 комплектов наград.

