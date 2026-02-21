«Зберу гірлянду з вух»: листування російського генерала розкрило шокуючі зізнання

Російський генерал-майор Роман Демурчієв у приватному листуванні докладно описував тортури та вбивства українських військовополонених, а також відправляв фотографії та відео, що підтверджують знущання. Про це йдеться у спільному розслідуванні проектів Система та Схеми, пов'язаних із Радіо Свобода.

Роман Демурчієв. Фото: із відкритих джерел

За даними журналістів, у 2022-2024 роках Демурчієв пересилав дружині та товаришам по службі повідомлення з подробицями жорстокого поводження з полоненими. В одному з епізодів він повідомив про захоплення чотирьох українських військових та відправив фото відрізаних вух, написавши, що має намір "зібрати гірлянду та подарувати".

В іншому листуванні генерал обговорював можливість передати полоненого офіцера спецслужб або "позбутися його".

Одного з українських військових, згаданих у повідомленнях, пізніше було звільнено під час обміну після майже двох років полону. Його родичі розповіли журналістам, що чоловік піддавався систематичним побиттям та катуванням електрошокерами.

У листуванні також обговорювалося використання полонених для копання траншей з подальшим знищенням. За даними розслідування, Демурчієв доповідав про подібні дії своєму начальнику – генералу Олегу Мітяєву, який нібито відреагував словами про необхідність подати учасників до нагород.

Незважаючи на ці факти, у 2023 році Демурчієв отримав державні нагороди та підвищення. Президент Росії Володимир Путін присвоїв йому звання генерал-майора, а до кінця 2024 року він обійняв посаду заступника командувача 20-ї загальновійськової армії РФ. Журналісти наголошують, що листування може стати доказом військових злочинів та свідчити про системний характер насильства.

