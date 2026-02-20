logo

Война с Россией В СМИ заявили о директиве Зеленского «Готовиться к долгой войне»: Банковая резко ответила
НОВОСТИ

В СМИ заявили о директиве Зеленского «Готовиться к долгой войне»: Банковая резко ответила

Журналисты сообщили о трехлетнем военном плане, но в Офисе президента назвали эту информацию фейком и заверили, что переговоры продолжаются

20 февраля 2026, 13:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский якобы поручил своим ближайшим советникам подготовить подробную стратегию ведения войны на ближайшие три года. Об этом сообщил главный европейский политический корреспондент The Wall Street Journal Боян Панчевский со ссылкой на источники, осведомленные о внутренних обсуждениях.

В СМИ заявили о директиве Зеленского «Готовиться к долгой войне»: Банковая резко ответила

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам журналиста, на прошлой неделе Зеленский провел закрытую встречу в своем кабинете с узким кругом советников, во время которой заявил о фактическом провале мирных переговоров и необходимости готовиться к затяжному противостоянию. Это стало неожиданностью для части его команды, поскольку ранее рассматривались сценарии политического урегулирования и даже возможность выборов после потенциального соглашения.

Как отмечает Панчевский, подобная позиция могла стать резким изменением курса и свидетельствовать об отсутствии приемлемых условий для завершения войны. Одной из возможных причин журналист называет жесткую позицию Дональда Трампа, который, по неофициальным данным, мог предложить Киеву ограниченный вариант договоренностей.

В то же время в Офисе президента категорически опровергли эти утверждения. Советник главы государства по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил, что никаких поручений по подготовке к трехлетней войне не было, а информацию назвал выдумкой. По его словам, переговорный процесс продолжается, и новые контакты могут состояться в ближайшее время, хотя их результат зависит не только от Украины.

В Банковой отметили, что стратегические решения принимаются в соответствии с развитием ситуации на фронте и международной поддержки, а сообщения об изменении курса не соответствуют действительности.

Читайте на портале "Комментарии" — Украина демонстрирует готовность к серьезным компромиссам ради продвижения мирных переговоров, включая обсуждение территориальных уступок и отвод войск. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

По данным аналитиков, президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готов рассмотреть возможность отвода украинских сил из отдельных участков Донбасса. Тем не менее, ключевым условием остается симметричный шаг со стороны Москвы – российские войска должны отойти на аналогичное расстояние.




