У ЗМІ заявили про директиву Зеленського «Готуватися до довгої війни»: Банкова різко відповіла

Президент України Володимир Зеленський нібито доручив своїм найближчим радникам підготувати детальну стратегію ведення війни на найближчі три роки. Про це повідомив головний європейський політичний кореспондент The Wall Street Journal Боян Панчевський із посиланням на джерела, обізнані з внутрішніми обговореннями.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами журналіста, минулого тижня Зеленський провів закриту зустріч у своєму кабінеті з вузьким колом радників, під час якої заявив про фактичний провал мирних переговорів і необхідність готуватися до затяжного протистояння. Це стало несподіванкою для частини його команди, оскільки раніше розглядалися сценарії політичного врегулювання та навіть можливість проведення виборів після потенційної угоди.

Як зазначає Панчевський, така позиція могла стати різкою зміною курсу і свідчити про відсутність прийнятних умов для завершення війни. Однією з можливих причин журналіст називає жорстку позицію Дональд Трамп, який, за неофіційними даними, міг запропонувати Києву обмежений варіант домовленостей.

Водночас в Офісі президента категорично спростували ці твердження. Радник глави держави з комунікацій Дмитро Литвин заявив, що жодних доручень щодо підготовки до трирічної війни не було, а інформацію назвав вигадкою. За його словами, переговорний процес триває, і нові контакти можуть відбутися вже найближчим часом, хоча їхній результат залежить не лише від України.

У Банковій наголосили, що стратегічні рішення ухвалюються відповідно до розвитку ситуації на фронті та міжнародної підтримки, а повідомлення про зміну курсу не відповідають дійсності.

