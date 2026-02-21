«Соберу гирлянду из ушей»: переписка российского генерала вскрыла шокирующие признания

Российский генерал-майор Роман Демурчиев в частной переписке подробно описывал пытки и убийства украинских военнопленных, а также отправлял фотографии и видео, подтверждающие издевательства. Об этом говорится в совместном расследовании проектов Система и Схемы, связанных с Радио Свобода.

Роман Демурчиев. Фото: из открытых источников

По данным журналистов, в 2022-2024 годах Демурчиев пересылал жене и сослуживцам сообщения с подробностями жестокого обращения с пленными. В одном из эпизодов он сообщил о захвате четырех украинских военных и отправил фото отрезанных ушей, написав, что намерен "собрать гирлянду и подарить".

В другой переписке генерал обсуждал возможность передать пленного офицера спецслужб или "избавиться от него".

Один из украинских военных, упомянутых в сообщениях, позже был освобожден в ходе обмена после почти двух лет плена. Его родственники рассказали журналистам, что мужчина подвергался систематическим избиениям и пыткам электрошокерами.

В переписке также обсуждалось использование пленных для рытья траншей с последующим уничтожением. По данным расследования, Демурчиев докладывал о подобных действиях своему начальнику – генералу Олег Митяев, который якобы отреагировал словами о необходимости представить участников к наградам.

Несмотря на эти факты, в 2023 году Демурчиев получил государственные награды и повышение. Президент России Владимир Путин присвоил ему звание генерал-майора, а к концу 2024 года он занял пост заместителя командующего 20-й общевойсковой армией РФ. Журналисты подчеркивают, что переписка может стать доказательством военных преступлений и свидетельствовать о системном характере насилия.

