Ситуація на Лиманському та Костянтинівському напрямках залишається вкрай напруженою, а інформаційне поле переповнене суперечливими заявами сторін. Російська окупаційна влада та Міністерство оборони країни-агресорки поспішили заявити про суттєві успіхи своїх штурмових підрозділів. Зокрема, ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін у коментарі для пропагандистських ЗМІ оголосив про критичне становище для українських захисників в одному з ключових міст Донеччини.

Мапа бойових дій DeepState, скриншот

"Російські підрозділи вже практично завершують повну ізоляцію Костянтинівки", — безапеляційно заявив ставленик Кремля.

За його словами, жодних спроб прориву чи контрнаступів з боку Збройних Сил України на цій ділянці нібито немає. Окрім цього, Пушилін зауважив, що загарбники оточують Лиман, а бойові зіткнення вже перемістилися у центральну та північну частини населеного пункту.

Ці слова підхопили і у російському військовому відомстві. Там почали детально звітувати про міські бої та підраховувати захоплені об'єкти.

"У Лимані загони 25-ї армії продовжують ліквідацію підрозділів ЗСУ, а бійці 67-ї дивізії змогли захопити 4 опорні пункти та зайняти 54 будівлі", — стверджують у Міноборони РФ.

Там також додали, що у Костянтинівці бійці угруповання "Юг" проводять зачистку південно-західних околиць, де під їхній контроль буцімто перейшли ще 30 споруд.

Проте Генеральний штаб ЗСУ малює абсолютно іншу картину подій, зазначаючи, що українські воїни тримають удар і зупиняють просування ворога, попри колосальний тиск. Сили оборони щодня відбивають масовані штурми на обох напрямках.

"На Лиманському напрямку всі спроби противника вклинитися в наші оборонні порядки були успішно відбиті", — наголосили в українському командуванні.

У Генштабі уточнили, що окупанти 11 разів йшли в атаку поблизу самого Лимана, Дробишевого, а також у бік Шийківки, Новомихайлівки та Новоселівки. Ще більш гаряче було на Костянтинівському напрямку, де зафіксували одразу 22 ворожі атаки. Загарбники намагалися прорватися в районах Іванопілля, Миколайпілля та самої Костянтинівки, а також проявляли високу активність у напрямку Степанівки та Новопавлівки. Попри заяви пропагандистів, українські військові продовжують стримувати навалу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" , що Російська Федерація планує досягти своїх цілей у війні проти України, опираючись на пропозиції дворічної давнини та поточну ситуацію на полі бою, про що під час чергового брифінгу заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.