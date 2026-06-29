Російська Федерація планує досягти своїх цілей у війні проти України, опираючись на пропозиції дворічної давнини та поточну ситуацію на полі бою, про що під час чергового брифінгу заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Дмитро Пєсков. Фото: з відкритих джерел

У Кремлі вкотре заявили, що позиція Москви щодо мирного врегулювання в Україні залишається незмінною. За словами речника російського диктатора Дмитра Пєскова, російські вимоги базуються на тезах, які Володимир Путін озвучив під час свого виступу в Міністерстві закордонних справ ще два роки тому.

"Озвучена у 2024 році Путіним в МЗС позиція щодо України добре відома київському режиму, — зауважив Дмитро Пєсков, — а також американським переговорникам". Речник Кремля додав, що нинішня ситуація на полі бою нібито дає російській стороні привід для оптимізму, оскільки "динаміка на фронті красноречива і надає впевненості у тому, що РФ досягне своїх цілей".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Сході України ситуація навколо Костянтинівки стрімко загострюється, і за прогнозами експертів, Сили оборони можуть втратити контроль над містом уже протягом цього літа. Наразі безпосередньо в межах населеного пункту тривають запеклі зіткнення, під час яких російські підрозділи намагаються просочуватися вглиб міської забудови. Попри те, що за своїми масштабами місто вдвічі перевищує Покровськ, темпи просування ворога тут можуть виявитися значно вищими, вважає військовий оглядач Костянтин Машовець.

Стратегічна важливість цього опорного пункту для Донецької операційної зони є колосальною через специфіку рельєфу та інфраструктури.

