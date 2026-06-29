Российская Федерация планирует достичь своих целей в войне против Украины, опираясь на предложения двухлетней давности и текущую ситуацию на поле боя, о чем во время очередного брифинга заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков

В Кремле в очередной раз заявили, что позиция Москвы относительно мирного урегулирования в Украине остается неизменной. По словам спикера российского диктатора Дмитрия Пескова, российские требования базируются на тезисах, которые Владимир Путин озвучил во время своего выступления в Министерстве иностранных дел еще два года назад.

"Озвученная в 2024 году Путиным в МИД позиция по Украине хорошо известна киевскому режиму, — заметил Дмитрий Песков, — а также американским переговорщикам". Представитель Кремля добавил, что нынешняя ситуация на поле боя якобы дает российской стороне повод для оптимизма, поскольку "динамика на фронте красноречива и придает уверенность в том, что РФ достигнет своих целей".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Востоке Украины ситуация вокруг Константиновки стремительно обостряется, и по прогнозам экспертов, Силы обороны могут потерять контроль над городом уже в течение этого лета. В настоящее время непосредственно в пределах населенного пункта продолжаются ожесточенные столкновения, во время которых российские подразделения пытаются проникать в глубь городской застройки. Несмотря на то, что по своим масштабам город вдвое превышает Покровск, темпы продвижения врага здесь могут оказаться значительно выше, считает военный обозреватель Константин Машовец.

Стратегическая важность этого опорного пункта для Донецкой операционной зоны колоссальна из-за специфики рельефа и инфраструктуры.

