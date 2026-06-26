«Ідеальний плацдарм для наступу»: Аналітики оцінили наслідки ймовірного прориву РФ до Краматорської агломерації

На Сході України ситуація навколо Костянтинівки стрімко загострюється, і за прогнозами експертів, Сили оборони можуть втратити контроль над містом уже протягом цього літа. Наразі безпосередньо в межах населеного пункту тривають запеклі зіткнення, під час яких російські підрозділи намагаються просочуватися вглиб міської забудови. Попри те, що за своїми масштабами місто вдвічі перевищує Покровськ, темпи просування ворога тут можуть виявитися значно вищими, вважає військовий оглядач Костянтин Машовець.

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Стратегічна важливість цього опорного пункту для Донецької операційної зони є колосальною через специфіку рельєфу та інфраструктури.

"Костянтинівка — це висоти, багатоповерхівки", — пояснює аналітик ключові географічні переваги міста для аеророзвідки окупантів. — "З яких російські пілоти зможуть набагато далі запускати дрони".

Окрім цього, панівні висоти дають загарбникам суттєву тактичну перевагу.

"Тут же піднімається рельєф", — зазначає Машовець, описуючи загрозу для подальших оборонних рубежів ЗСУ. — "Що дозволить армії РФ вести війну зверху, а це перевага".

Місто також є потужним логістичним серцем регіону, адже розташоване на автошляху М-20, який веде далі до Дружківки, Краматорська та Слов'янська. OSINT-дослідник під псевдонімом Playfra звертає увагу на залізничне сполучення, зазначаючи: "Звідси ж на Дружківку йде залізниця, якою супротивник і буде до неї пробиватися".

Для російського командування цей успіх може стати фундаментом для розгортання масштабнішої операції, про що попереджає військовий аналітик Віктор Ківлюк.

"Костянтинівка — ідеальний плацдарм для подальшого наступу", — констатує експерт. — "Це міська забудова, в якій армія РФ зможе ефективніше накопичувати штурмовиків, операторів дронів та артилерію" .

Водночас взяття цього вузла не означатиме автоматичного падіння всього українського Сходу. Військовий експерт Богдан Мирошников вважає, що окупація міста стане лише маленьким кроком у виснажливій кампанії Кремля. За його словами, після цього загарбникам доведеться штурмувати укріплену Дружківку, Добропілля, Лиман, а також підходити до Слов'янська зі сходу для спроби замкнути кліщі біля Барвінкового, до чого Росії ще дуже далеко.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що напружена ситуація зберігається в районі Костянтинівки та на її околицях, де російські загарбники намагаються закріпитися у житловій забудові. Проте українські захисники успішно стримують ворожі сили, активно застосовуючи безпілотні технології. Про це повідомляє відомий військовий блогер та захисник із позивним "Бахмутський демон".