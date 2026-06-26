«Идеальный плацдарм для наступления»: Аналитики оценили последствия вероятного прорыва РФ в Краматорскую агломерацию

На Востоке Украины ситуация вокруг Константиновки стремительно обостряется, и по прогнозам экспертов Силы обороны могут потерять контроль над городом уже в течение этого лета. В настоящее время непосредственно в пределах населенного пункта продолжаются ожесточенные столкновения, во время которых российские подразделения пытаются проникать в глубь городской застройки. Несмотря на то, что по своим масштабам город вдвое превышает Покровск, темпы продвижения врага здесь могут оказаться значительно выше, считает военный обозреватель Константин Машовец.

Иллюстративное фото

Стратегическая важность этого опорного пункта для Донецкой операционной зоны колоссальна из-за специфики рельефа и инфраструктуры.

"Константиновка – это высоты, многоэтажки", – объясняет аналитик ключевые географические преимущества города для аэроразведки оккупантов. — "Из которых российские пилоты смогут гораздо дальше запускать дроны".

Кроме того, господствующие высоты дают захватчикам существенное тактическое преимущество.

"Тут же поднимается рельеф", — отмечает Машовец, описывая угрозу для дальнейших оборонных рубежей ВСУ. – "Что позволит армии РФ вести войну сверху, а это преимущество".

Город также является мощным логистическим сердцем региона, ведь расположен на автодороге М-20, которая ведет дальше в Дружковку, Краматорск и Славянск. OSINT-исследователь под псевдонимом Playfra обращает внимание на железнодорожное сообщение, отмечая: "Отсюда же на Дружковку идет железная дорога, по которой противник и будет к ней пробиваться".

Для российского командования этот успех может стать фундаментом для развертывания более масштабной операции, о чем предупреждает военный аналитик Виктор Кивлюк.

"Константиновка – идеальный плацдарм для дальнейшего наступления", – констатирует эксперт. — "Это городская застройка, в которой армия РФ сможет эффективнее накапливать штурмовиков, операторов дронов и артиллерию" .

В то же время, взятие этого узла не будет означать автоматического падения всего украинского Востока. Военный эксперт Богдан Мирошников считает, что оккупация города станет лишь маленьким шагом в изнурительной кампании Кремля. По его словам, после этого захватчикам придется штурмовать укрепленную Дружковку, Доброполье, Лиман, а также подходить к Славянску с востока для попытки запереть клещи возле Барвенкового, до чего России еще очень далеко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что напряженная ситуация сохраняется в районе Константиновки и в ее окрестностях, где российские захватчики пытаются закрепиться в жилой застройке. Однако украинские защитники успешно сдерживают вражеские силы, активно применяя беспилотные технологии. Об этом сообщает известный военный блогер и защитник с позывным "Бахмутский демон".