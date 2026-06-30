Ситуация на Лиманском и Константиновском направлениях остается крайне напряженной, а информационное поле переполнено противоречивыми заявлениями сторон. Российские оккупационные власти и Министерство обороны страны-агрессорки поспешили заявить о существенных успехах своих штурмовых подразделений. В частности, главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин в комментарии для пропагандистских СМИ объявил о критическом положении для украинских защитников в одном из ключевых городов Донбасса.

Карта боевых действий DeepState, скриншот

"Российские подразделения уже практически завершают полную изоляцию Константиновки", — безапелляционно заявил ставленник Кремля.

По его словам, никаких попыток прорыва или контрнаступлений со стороны Вооруженных Сил Украины на этом участке вроде бы нет. Кроме того, Пушилин заметил, что захватчики окружают Лиман, а боевые столкновения уже переместились в центральную и северную части населенного пункта.

Эти слова подхватили и в русском военном ведомстве. Там начали подробно отчитываться о городских боях и подсчитывать захваченные объекты.

"В Лимане отряды 25-й армии продолжают ликвидацию подразделений ВСУ, а бойцы 67-й дивизии смогли захватить 4 опорных пункта и занять 54 здания", — утверждают в Минобороны РФ.

Там также добавили, что в Константиновке бойцы группировки "Юг" проводят зачистку юго-западных окраин, где под их контроль перешли еще 30 сооружений.

Однако Генеральный штаб ВСУ рисует совершенно другую картину событий, отмечая, что украинские воины держат удар и останавливают продвижение врага, несмотря на колоссальное давление. Силы обороны каждый день отражают массированные штурмы на обоих направлениях.

"На Лиманском направлении все попытки противника вклиниться в наши оборонные порядки были успешно отражены", — отметили в украинском командовании.

В Генштабе уточнили, что оккупанты 11 раз шли в атаку вблизи самого Лимана, Дробышевого, а также в сторону Шейковки, Новомихайловки и Новоселовки. Еще горячее было на Константиновском направлении, где зафиксировали сразу 22 вражеских атака. Захватчики пытались прорваться в районах Иванополья, Николайполья и самой Константиновки, а также проявляли высокую активность в направлении Степановки и Новопавловки. Несмотря на заявления пропагандистов, украинские военные продолжают сдерживать нашествие.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Российская Федерация планирует достичь своих целей в войне против Украины, опираясь на предложения двухлетней давности и текущую ситуацию на поле боя, о чем во время очередного брифинга заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.