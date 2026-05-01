Заяви Мерца кидають Україну в обійми Путіну: розкрито страшну небезпеку

Європейського Союзу в найближчі роки і що для досягнення мирної угоди їй, ймовірно, доведеться визнати втрату контролю над частиною своїх територій, викликали резонанс і занепокоєння в Україні та за її межами.

Зокрема колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що такі висловлювання послужили сигналом для Росії, яка сприйняла їх як "зелене світло" для продовження агресії. Огризко зауважив, що, хоча Німеччина підтримує Україну в питаннях обороноздатності, подібні заяви не лише демотивують українців, а й негативно впливають на мораль європейців.

"Мене обурила заява Мерца. Те, що він сказав – це неприпустимі речі. Путін за це йому мовчки подякував", – заявив Огризко.

У свою чергу, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відповів на ці закиди, заявивши, що Мерц не сказав нічого нового і що український президент Володимир Зеленський сам визнає, що для завершення війни Україні можливо доведеться піти на територіальні поступки. Однак Зеленський, реагуючи на можливі територіальні втрати, відкинув цей сценарій, підкреслюючи, що такі компроміси лише стимулюватимуть Росію до подальших агресивних дій.

Звертаючись до європейців Зеленський попередив, що "якщо закрити очі на окупацію Росією українських земель, це створить небезпечний прецедент, який може загрожувати безпеці Європи". Глава держави наголосив, що будь-які поступки перед агресором лише заохотять його до нових наступів, що може призвести до ще більших загроз для стабільності та безпеки в Європейському контексті.

"Коментарі" вже писали, що пропозиція кремлівського правителя Володимира Путіна оголосити перемир'я 9 травня, у день святкування перемоги у Другій світовій війні, викликала неоднозначну реакцію в Україні та стала предметом обговорення серед провідних політологів.