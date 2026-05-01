Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Заявления Мерца бросают Украину в объятия Путину: раскрыта страшная опасность
Заявления Мерца бросают Украину в объятия Путину: раскрыта страшная опасность

Владимир Огрызко возмутился заявлениями канцлера Германии Мерца об отсутствии перспективы вступления Украины в ЕС в ближайшее время

1 мая 2026, 08:50
Клименко Елена

Европейский Союз в ближайшие годы и что для достижения мирного соглашения ему, вероятно, придется признать потерю контроля над частью своих территорий, вызвали резонанс и беспокойство в Украине и за ее пределами.

Фото: из открытых источников

В частности, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что такие высказывания послужили сигналом для России, которая восприняла их как "зеленый свет" для продолжения агрессии. Огрызко заметил, что хотя Германия поддерживает Украину в вопросах обороноспособности, подобные заявления не только демотивируют украинцев, но и негативно влияют на мораль европейцев.

"Меня возмутило заявление Мерца. То, что он сказал – это недопустимые вещи. Путин за это его молча поблагодарил", – заявил Огрызко.

В свою очередь, министр обороны Германии Борис Писториус ответил на эти упреки, заявив, что Мерц не сказал ничего нового и что украинский президент Владимир Зеленский сам признает, что для завершения войны Украине, возможно, придется пойти на территориальные уступки. Однако Зеленский, реагируя на возможные территориальные потери, отверг этот сценарий, подчеркивая, что такие компромиссы будут только стимулировать Россию к дальнейшим агрессивным действиям.

Обращаясь к европейцам, Зеленский предупредил, что "если закрыть глаза на оккупацию Россией украинских земель, это создаст опасный прецедент, который может угрожать безопасности Европы". Глава государства подчеркнул, что любые уступки перед агрессором лишь привлекут его к новым наступлениям, что может привести к еще большим угрозам стабильности и безопасности в Европейском контексте.

"Комментарии" уже писали , что предложение кремлевского правителя Владимира Путина объявить перемирие 9 мая, в день празднования победы во Второй мировой войне, вызвало неоднозначную реакцию в Украине и стало предметом обсуждения среди ведущих политологов.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/merts-vidkidaye-ymovirnist-vstupu-ukrayini-do-yes-do-2028-roku_n3058945
