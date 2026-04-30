Дуже небезпечний маневр: чому пропозиція Путіна про перемир'я на 9 травня стане фіаско для України

Пропозиція кремлівського правителя Володимира Путіна оголосити перемир’я 9 травня, у день святкування перемоги у Другій світовій війні, викликала неоднозначну реакцію в Україні та стала предметом обговорення серед провідних політологів. На думку аналітиків, ця ініціатива має радше пропагандистський характер і не спрямована на реальне припинення бойових дій. Видання "Коментарі" дізналося думку експертів з цього приводу.

Політолог Володимир Фесенко зазначає, що Кремль намагається використати символічну дату для власних політичних цілей.

"9 травня для російської влади — сакральний день, який вони прагнуть перетворити на інструмент пропаганди. Пропозиція перемир’я — це не гуманітарний жест, а політичний маневр, покликаний показати світові, що Москва нібито прагне миру. Насправді йдеться про паузу для перегрупування військ"", — вважає експерт.

За його словами, погодження України на такі умови означало б фактичне визнання російських сценаріїв, що є неприйнятним.

Водночас політолог і професор Олексій Гарань, підкреслює міжнародний вимір цієї ініціативи.



"Це сигнал не стільки Україні, скільки Заходу. Кремль намагається створити картинку миротворця, щоб вплинути на громадську думку в Європі та США. Але будь-яке перемир’я без гарантій і чітких умов лише зіграє на користь агресора", — зазначає експерт.

Він додає, що українська дипломатія має активно пояснювати партнерам справжні мотиви Росії, аби уникнути тиску на Київ щодо поступок.

Додатково Гарань підкреслив ще один аспект.

"Не можна забувати, що перемир’я у війні завжди має військовий вимір. Для Росії це шанс стабілізувати фронт, відновити логістику та підготувати нові наступальні дії. Тому будь-які розмови про паузу без реальних домовленостей і міжнародних гарантій є небезпечними. Україна має чітко заявити, що не прийме пропозицій, які фактично легалізують агресію. Наше завдання — донести до світу, що перемир’я 9 травня — це не крок до миру, а інструмент російської пропаганди", — підкреслив Гарань.

