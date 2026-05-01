Харків пережив страшну атаку дронів: 5 районів міста у вогні, масштаби влучань безпрецедентні

З самого ранку 1 травня російські окупанти здійснили масовану атаку на Харків за допомогою дронів. Влучання були зафіксовані в кількох районах міста, про що повідомив мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, найпотужніші удари припали на Холодногірський район, де ворожі безпілотники завдали значних пошкоджень.

У Київському районі кілька дронів атакували заправку, що призвело до пошкодження кількох автомобілів та будівлі АЗС. В результаті цього удару також було порушено нормальну роботу об'єкта. Салтівський район не оминула атака, де також спостерігалася серія вибухів. У Немишлянському районі, хоча удар теж стався, деталі щодо руйнувань і наслідків наразі уточнюються.

Окремо зазначено, що в Слобідському районі ворог атакував ще одну заправку, але на момент оголошення подробиць інформація про постраждалих та масштаби руйнувань була неповною. Мер міста звернувся до мешканців із закликом бути обережними, оскільки атака продовжується. Терехов підтвердив, що в результаті цієї масованої атаки зафіксовано кілька постраждалих, але їхня точна кількість і стан наразі уточнюються.

Міська влада продовжує працювати над забезпеченням безпеки громадян та ліквідацією наслідків ударів, а також чекає на додаткову інформацію від силових структур та екстрених служб. Всі мешканці закликаються не ігнорувати попередження про небезпеку та залишатися у безпечних місцях до стабілізації ситуації.

