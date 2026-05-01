Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Харьков пережил страшную атаку дронов: 5 районов города в огне, масштабы попаданий беспрецедентны
Харьков пережил страшную атаку дронов: 5 районов города в огне, масштабы попаданий беспрецедентны

Сегодня утром Харьков был атакован большим количеством беспилотников. Удары пришлись на пять районов, в результате чего повреждены заправки и автомобили

1 мая 2026, 08:55
Клименко Елена

С самого утра 1 мая российские оккупанты совершили массированную атаку на Харьков с помощью дронов. Попадания были зафиксированы в нескольких районах города, о чем сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, самые мощные удары пришлись на Холодногорский район, где вражеские беспилотники нанесли значительные повреждения.

Фото: из открытых источников

В Киевском районе несколько дронов атаковали заправку, что привело к повреждению нескольких автомобилей и зданию АЗС. В результате этого удара также была нарушена нормальная работа объекта. Салтовский район не обошла атаку, где также наблюдалась серия взрывов. В Немышлянском районе, хотя удар тоже произошел, детали по разрушениям и последствиям пока уточняются.

Отдельно отмечено, что в Слободском районе враг атаковал еще одну заправку, но на момент оглашения подробностей информация о пострадавших и масштабах разрушений была неполной. Мэр города обратился к жителям с призывом осторожничать, поскольку атака продолжается. Терехов подтвердил, что в результате этой массированной атаки зафиксировано несколько пострадавших, но их точное количество и состояние уточняются.

Городские власти продолжают работать над обеспечением безопасности граждан и ликвидацией последствий ударов, а также ожидают дополнительной информации от силовых структур и экстренных служб. Все жители призывают не игнорировать предупреждение об опасности и оставаться в безопасных местах до стабилизации ситуации.

Портал "Комментарии" уже писал, что будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что поддержка начала официальных переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз зависит от выполнения ряда условий, связанных с правами венгерского национального меньшинства.



