“Заява Залужного лицемірна”: чому на колишнього головкома посипалась нищівна критика

Інтерв’ю колишнього головнокомандувача Валерія Залужного щодо провалу контрнаступу ЗСУ у 2023 році викликало дискусії та чимало критики. І у народних депутатів, і у ветеранів війни виникло чимало запитань щодо рішень саме Залужного. Портал “Коментарі” дізнався, за що саме критикують колишнього головкома.

Валерій Залужний. Фото з відкритих джерел

Народна депутатка Анна Скороход зазначила, що в мережі зараз активно обговорюють інтерв’ю Валерія Залужного та ті гучні заяви, які він зробив: починаючи від обшуків СБУ і закінчуючи тим, що Зеленський не забезпечив належним чином ресурси для контрнаступу у 2023 році.

“Якщо розбирати цю заяву, то виходить, що Зеленський віддав злочинний наказ. Тоді чому Валерій Залужний його виконав? Чому не поставив умову, що поки не буде забезпечено армію – контрнаступ не відбудеться?”, — зазначає вона.

Нардепка зауважила: всі знають, що тоді була втрачена велика кількість життів.

“Хто нестиме відповідальність: той хто віддав злочинний наказ чи той хто його виконав? Та чому Валерій Федорович мовчав стільки років?”, — підсумувала політик.

Доброволець ЗСУ, ветеран війни Олег Симороз переконаний, що ресурсів на таку амбітну операцію як наступ на Токмак, Мелітополь та ЗАЕС було недостатньо, це очевидно.

“Чи штовхали нас на такі дії партнери не надаючи належної військової підтримки? Думаю теж очевидно, що так. Але це не завадило головкому кинути тоді піхоту на мінні поля добре підготовленої першої лінії оборони ворога без артилерійської підготовки та систем розмінування. Він знав, що немає відповідних ресурсів, але тоді сказати публічно “стоп, ми таку амбітну операцію не тягнемо”, сміливості не вистачило, в результаті втратили людей, техніку та ініціативу після двох успішних контрнаступів. Ми втратили цінний резерв, який призвів до неможливості повноцінно та оперативно забезпечувати піхоту особовим складом, це потягнуло за собою більш тяжкі наслідки по всьому фронту”, — пояснив колишній військовий.

При цьому зараз, за його словами, у Залужного є сміливість “розповідати байки в інтерв’ю”. Ветеран пояснив, що складається враження, ніби не Залужний тоді плануванням та командуванням займався, а хтось інший, а зараз авторитетно заявляє, що це було неправильно.

“Розумію політичне бажання пана Залужного відмежуватися від тієї провальної операції, але він є її частиною не менше Зеленського, це також реальність. Тому як мінімум його коментар західній пресі просто лицемірний, а взагалі по-людськи, треба покаятися перед людьми, які підривалися тоді на мінах, втрачаючи здоров’я та побратимів через чиєсь недолуге планування…”, — підсумував ветеран.

