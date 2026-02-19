logo

Война с Россией "Заявление Залужного лицемерно": почему на бывшего главкома посыпалась сокрушительная критика
"Заявление Залужного лицемерно": почему на бывшего главкома посыпалась сокрушительная критика

Залужный "нарвался" на критику: что не так с заявлениями бывшего главкома о провальном контрнаступлении в 2023 году

19 февраля 2026, 19:51
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Интервью бывшего главнокомандующего Валерия Залужного по поводу провала контрнаступления ВСУ в 2023 году вызвало дискуссии и немало критики. И у народных депутатов, и у ветеранов войны возникло немало вопросов по поводу решений именно Залужного. Портал "Комментарии" узнал, за что именно критикуют бывшего главкома.

"Заявление Залужного лицемерно": почему на бывшего главкома посыпалась сокрушительная критика

Валерий Залужный. Фото из открытых источников

Народная депутат Анна Скороход отметила, что в сети сейчас активно обсуждают интервью Валерия Залужного и те громкие заявления, которые он сделал: начиная от обысков СБУ и заканчивая тем, что Зеленский не обеспечил должным образом ресурсы для контрнаступления в 2023 году.

"Если разбирать это заявление, то получается, что Зеленский отдал преступный приказ. Тогда почему Валерий Залужный его выполнил? Почему не поставил условие, что пока не будет обеспечена армия – контрнаступление не состоится?", — отмечает она.

Нардепка заметила: все знают, что тогда было потеряно большое количество жизней.

"Кто будет нести ответственность: тот, кто отдал преступный приказ или тот, кто его исполнил? Но почему Валерий Федорович молчал столько лет?", — подытожила политик.

Доброволец ВСУ, ветеран войны Олег Симороз убежден, что ресурсов на такую амбициозную операцию, как наступление на Токмак, Мелитополь и ЗАЭС, было недостаточно, это очевидно.

"Толкали ли нас на такие действия партнеры не оказывая надлежащей военной поддержки? Думаю тоже очевидно, что да. Но это не помешало главкому бросить тогда пехоту на минные поля хорошо подготовленной первой линии обороны врага без артиллерийской подготовки и систем разминирования. Он знал, что нет соответствующих ресурсов, но тогда сказать публично "стоп, мы такую ​​амбициозную операцию не тянем", смелости не хватило, в результате потеряли людей, технику и инициативу после двух успешных контрнаступлений. Мы потеряли ценный резерв, который привел к невозможности полноценно и оперативно снабжать пехоту личным составом, это повлекло за собой более тяжелые последствия по всему фронту”, — объяснил бывший военный.

При этом сейчас, по его словам, у Залужного есть смелость "рассказывать басни в интервью". Ветеран объяснил, что создается впечатление, что не Залужный тогда планированием и командованием занимался, а кто-то другой, а сейчас авторитетно заявляет, что это было неправильно.

"Понимаю политическое желание господина Залужного отмежеваться от той провальной операции, но он является ее частью не меньше Зеленского, это тоже реальность. Поэтому как минимум его комментарий западной печати просто лицемерен, а вообще по-человечески, нужно покаяться перед людьми, которые подрывались тогда на минах, теряя здоровье и собратьев из-за чьего-то бестолкового планирования…”, — подытожил ветеран.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Залужный говорил о новом фронте, который открыла Россия.




