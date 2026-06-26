Заява міноборони РФ: Російська авіація атакувала ТЕС надпотужними бомбами ФАБ-1500

Міністерство оборони країни-агресорки оприлюднило заяву про черговий масований авіаційний удар по території Донецької області. Цього разу під вогневий наліт російських повітряно-космічних сил потрапив район стратегічного об'єкта енергетичної інфраструктури — Слов'янської теплоелектростанції, що розташована поблизу міста Миколаївка.

Фото: скриншот з відео МО РФ

За твердженням ворожого відомства, для здійснення цієї атаки російські пілоти застосували надпотужне озброєння — фугасні авіаційні бомби великого калібру. Росіяни переконують, що метою нальоту було ураження українських захисників із десантно-штурмових підрозділів.

"Экипажи ВКС России разнесли пункты временной дислокации, — йдеться у пропагандистському звіті загарбників, де традиційно звітують про нібито точне поцілення. — 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ".





У повідомленні міноборони РФ також окремо наголошується на типі боєприпасів, якими загарбники закидали околиці Миколаївки, намагаючись завдати максимальних руйнувань цивільним та промисловим площам.

"Авиабомбами ФАБ-1500, — хизуються масштабами руйнувань у російському військовому відомстві, конкретизуючи геолокацію удару. — На территории Славянской ТЭС в районе Николаевки".

Варто зазначити, що російське командування регулярно використовує практику ударів важкими керованими та фугасними авіабомбами по промислових зонах та населених пунктах Донеччини. При цьому окупанти традиційно прикривають руйнування важливих інфраструктурних об'єктів України заявами про ліквідацію військових цілей. Українська сторона наразі офіційно не коментувала інформацію щодо наслідків цього бомбардування в районі ТЕС.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що на Сході України ситуація навколо Костянтинівки стрімко загострюється, і за прогнозами експертів, Сили оборони можуть втратити контроль над містом уже протягом цього літа.



