Заявление минобороны РФ: Российская авиация атаковала ТЭС сверхмощными бомбами ФАБ-1500

Министерство обороны страны-агрессорки обнародовало заявление об очередном массированном авиационном ударе по территории Донецкой области. В этот раз под огневой налет российских воздушно-космических сил попал район стратегического объекта энергетической инфраструктуры — Славянской теплоэлектростанции, расположенной вблизи Николаевки.

Фото: скриншот из видео МО РФ

По утверждению вражеского ведомства, для осуществления этой атаки российские пилоты применили сверхмощное вооружение – фугасные авиационные бомбы большого калибра. Россияне утверждают, что целью налета было поражение украинских защитников из десантно-штурмовых подразделений.

"Экипажи ВКС России разнесли пункты временной дислокации, — говорится в пропагандистском отчете захватчиков, где традиционно отчитываются о якобы точном целении. — 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ".





В сообщении минобороны РФ также отдельно отмечается тип боеприпасов, которыми захватчики забросали окрестности Николаевки, пытаясь нанести максимальные разрушения гражданским и промышленным площадям.

"Авиабомбами ФАБ-1500, — кичатся масштабами разрушений в российском военном ведомстве, конкретизируя геолокацию удара. – На территории Славянской ТЭС в районе Николаевки".

Следует отметить, что российское командование регулярно использует практику ударов тяжелыми управляемыми и фугасными авиабомбами по промышленным зонам и населенным пунктам Донбасса. При этом оккупанты традиционно прикрывают разрушение важных инфраструктурных объектов Украины заявлениями о ликвидации военных целей. Украинская сторона официально не комментировала информацию о последствиях этой бомбардировки в районе ТЭС.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на Востоке Украины ситуация вокруг Константиновки стремительно обостряется, и по прогнозам экспертов, Силы обороны могут потерять контроль над городом уже в течение этого лета.



