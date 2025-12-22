Заява Буданова, яка змінила тон мирних переговорів

Включення голови воєнної розвідки України Кирило Буданов до складу переговорної групи з мирного врегулювання суттєво змінило динаміку процесу. Про це пише Forbes, зазначаючи, що перемовини поступово переходять від гуманітарних тем до обговорення стратегічних і безпекових питань.

Буданов про мирні перемовини

Що змінилося у перемовинах



За даними Forbes, попередній формат переговорів був зосереджений насамперед на обміні полоненими та гуманітарних аспектах. Новий склад команди, до якої увійшов Буданов, працює вже з ключовими елементами потенційного миру, серед яких:

• можливий статус майбутніх нейтральних зон;

• механізми їхнього захисту від повторної агресії або "повзучого" поглинання з боку РФ;

• чітка система реагування союзників у разі порушення домовленостей російською стороною.

Видання підкреслює, що саме ці питання напряму пов’язані з профілем роботи Буданова як очільника ГУР.



Багаторівневий формат замість "двосторонки"



За словами Буданова, нинішні перемовини не є двосторонніми у класичному сенсі. Йдеться про складний багаторівневий процес із великою кількістю учасників, інтересів і змінних факторів.



Він наголошує, що нині на столі — не загальні декларації, а конкретні архітектурні елементи майбутньої безпеки, які мають працювати в реальних умовах після припинення бойових дій.



Оцінка позиції США



Forbes звертає увагу, що Буданов перебуває в унікальній позиції для аналізу намірів Сполучених Штатів. Як зазначає видання, він здатен "читати тонкі сигнали та явні вимоги команди Білого дому", що дозволяє Україні краще розуміти межі можливих компромісів і гарантій.

У коментарі для Forbes глава ГУР несподівано для багатьох продемонстрував стриманий, але чіткий оптимізм щодо подальшого розвитку процесу.

Буданов: "Я оптимістично налаштований"

Коментуючи перебіг перемовин, Кирило Буданов заявив, що новий формат фактично "оживив" переговорний процес.

За його словами, залучені сторони внесли новий імпульс і енергію, що дозволяє говорити про обережно позитивні перспективи на майбутнє.



