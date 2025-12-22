logo

Заявление Буданова, которое изменило тон мирных переговоров
commentss НОВОСТИ Все новости

Заявление Буданова, которое изменило тон мирных переговоров

Будущее выглядит оптимистично: Буданов оценил ход мирных переговоров

22 декабря 2025, 17:38
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Включение главы военной разведки Украины Кирилл Буданов в состав переговорной группы по мирному урегулированию существенно изменило динамику процесса. Об этом пишет Forbes , отмечая, что переговоры постепенно переходят от гуманитарных тем к обсуждению стратегических и вопросов безопасности.

Заявление Буданова, которое изменило тон мирных переговоров

Буданов про мирные переговоры

Что изменилось в переговорах

По данным Forbes, предварительный формат переговоров был сосредоточен, прежде всего, на обмене пленными и гуманитарных аспектах. Новый состав команды, в которую вошел Буданов, работает уже с ключевыми элементами потенциального мира, среди которых:

возможный статус будущих нейтральных зон;

механизмы их защиты от повторной агрессии или "ползучего" поглощения со стороны РФ;

четкая система реагирования союзников при нарушении договоренностей российской стороной.

Издание подчеркивает, что именно эти вопросы напрямую связаны с профилем работы Буданова как руководителя ГУР.

Многоуровневый формат вместо "двусторонки"

По словам Буданова, нынешние переговоры не являются двусторонними в классическом смысле. Речь идет о сложном многоуровневом процессе с большим количеством участников, интересов и переменных факторов.

Он отмечает, что сейчас на столе не общие декларации, а конкретные архитектурные элементы будущей безопасности, которые должны работать в реальных условиях после прекращения боевых действий.

Оценка позиции США

Forbes обращает внимание на то, что Буданов находится в уникальной позиции для анализа намерений Соединенных Штатов. Как отмечает издание, он способен "читать тонкие сигналы и явные требования команды Белого дома", что позволяет Украине лучше понимать границы возможных компромиссов и гарантий.

В комментарии для Forbes глава ГУР неожиданно для многих продемонстрировал сдержанный, но четкий оптимизм по поводу дальнейшего развития процесса.

Буданов: "Я оптимистично настроен"

Комментируя переговоры, Кирилл Буданов заявил, что новый формат фактически "оживил" переговорный процесс.

По его словам, привлеченные стороны внесли новый импульс и энергию, позволяющую говорить об осторожно положительных перспективах на будущее.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Бывший советник ОП Алексей Арестович подверг резкой критике информационную волну вокруг 125-й бригады ТрО и назначений в 3-м армейском корпусе. По его словам, популярная версия событий либо не имеет никакой юридической основы, либо свидетельствует о возможных тяжких преступлениях против порядка прохождения военной службы.





Источник: https://t.me/novynylive/179628
