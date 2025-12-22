Хто незаконно командує: Арестович розніс історію з 3-м армійським корпусом

Колишній радник ОП Олексій Арестович різко розкритикував інформаційну хвилю навколо 125-ї бригади ТрО та призначень у 3-му армійському корпусі. За його словами, популярна версія подій або не має жодного юридичного підґрунтя, або свідчить про можливі тяжкі злочини проти порядку проходження військової служби.

Арестович про 3 армійський корпус

У чому суть "легенди"



У публічному просторі поширюється версія, за якою:

• майор Фокін нібито був призначений комбригом 125-ї бригади рішенням командування 3 АК;

• він провів "зріз знань" офіцерів;

• тих, хто не пройшов перевірку, відправили в піхоту;

• на посади ротних поставили сержантів.

Арестович називає цю історію юридично абсурдною.



Що каже закон і статути



За чинною системою управління ЗСУ:

• Командир корпусу не має права призначати або знімати комбрига.

• Командирів бригад призначає командувач виду військ (у цьому випадку — Сухопутних).

• Офіцера без академічної освіти можна призначити комбригом лише особистим рішенням Головнокомандувача.

• Командир бригади не може призначати офіцерів — лише сержантів.

Висновок Арестовича: автори та поширювачі цієї версії не пройшли жодного "зрізу військових знань".



Два варіанти, і обидва небезпечні



Арестович формулює лише два можливі сценарії:



Легенда правдива



Тоді командування корпусу й бригади діє поза законом, а ланцюг командирів — від ОК до Головнокомандувача — це покриває. Це може тягнути на особливо тяжкі злочини, навіть у мирний час.



Легенда вигадана



Реальні призначення робилися законно, але тоді виникає питання:



Навіщо підтримується фейкова версія "наведення порядку"?



Хто і з якою метою її поширює?



Фронт і "екстраординарні рішення"



Арестович визнає: ситуація на ділянці 3 АК складна — корпус втрачає приблизно батальйонний район оборони щотижня, противник розсікає смугу оборони.



У таких умовах екстраординарні рішення можливі, але:

• як вони оформлені юридично?

• хто відповідає за майно, озброєння, техніку?

• хто несе відповідальність за виконання бойових наказів?

• хто командує реально — штатний офіцер чи тимчасово призначений?

Запитання до ДБР, прокуратури й Президента

Арестович публічно звертається до правоохоронних органів і глави держави з вимогою перевірити:

• чи не має місце ланцюг воєнних правопорушень;

• чи законно оформлені кадрові рішення;

• якщо все законно — чому це подається як міф, а не як офіційна практика.

