Хто незаконно командує: Арестович розніс історію з 3-м армійським корпусом

Ткачова Марія
Колишній радник ОП Олексій Арестович різко розкритикував інформаційну хвилю навколо 125-ї бригади ТрО та призначень у 3-му армійському корпусі. За його словами, популярна версія подій або не має жодного юридичного підґрунтя, або свідчить про можливі тяжкі злочини проти порядку проходження військової служби.
Арестович про 3 армійський корпус
У чому суть "легенди"
У публічному просторі поширюється версія, за якою:
• майор Фокін нібито був призначений комбригом 125-ї бригади рішенням командування 3 АК;
• він провів "зріз знань" офіцерів;
• тих, хто не пройшов перевірку, відправили в піхоту;
• на посади ротних поставили сержантів.
Арестович називає цю історію юридично абсурдною.
Що каже закон і статути
За чинною системою управління ЗСУ:
• Командир корпусу не має права призначати або знімати комбрига.
• Командирів бригад призначає командувач виду військ (у цьому випадку — Сухопутних).
• Офіцера без академічної освіти можна призначити комбригом лише особистим рішенням Головнокомандувача.
• Командир бригади не може призначати офіцерів — лише сержантів.
Висновок Арестовича: автори та поширювачі цієї версії не пройшли жодного "зрізу військових знань".
Два варіанти, і обидва небезпечні
Арестович формулює лише два можливі сценарії:
Легенда правдива
Тоді командування корпусу й бригади діє поза законом, а ланцюг командирів — від ОК до Головнокомандувача — це покриває. Це може тягнути на особливо тяжкі злочини, навіть у мирний час.
Легенда вигадана
Реальні призначення робилися законно, але тоді виникає питання:
Навіщо підтримується фейкова версія "наведення порядку"?
Хто і з якою метою її поширює?
Фронт і "екстраординарні рішення"
Арестович визнає: ситуація на ділянці 3 АК складна — корпус втрачає приблизно батальйонний район оборони щотижня, противник розсікає смугу оборони.
У таких умовах екстраординарні рішення можливі, але:
• як вони оформлені юридично?
• хто відповідає за майно, озброєння, техніку?
• хто несе відповідальність за виконання бойових наказів?
• хто командує реально — штатний офіцер чи тимчасово призначений?
Запитання до ДБР, прокуратури й Президента
Арестович публічно звертається до правоохоронних органів і глави держави з вимогою перевірити:
• чи не має місце ланцюг воєнних правопорушень;
• чи законно оформлені кадрові рішення;
• якщо все законно — чому це подається як міф, а не як офіційна практика.
