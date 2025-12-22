logo_ukra

BTC/USD

89263

ETH/USD

3030.96

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

49.49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Хто незаконно командує: Арестович розніс історію з 3-м армійським корпусом
commentss НОВИНИ Всі новини

Хто незаконно командує: Арестович розніс історію з 3-м армійським корпусом

Арестович поставив під сумнів «легенду» про 125-ту бригаду: або фейк, або воєнні злочини

22 грудня 2025, 17:32
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Колишній радник ОП Олексій Арестович різко розкритикував інформаційну хвилю навколо 125-ї бригади ТрО та призначень у 3-му армійському корпусі. За його словами, популярна версія подій або не має жодного юридичного підґрунтя, або свідчить про можливі тяжкі злочини проти порядку проходження військової служби.

Хто незаконно командує: Арестович розніс історію з 3-м армійським корпусом

Арестович про 3 армійський корпус

 У чому суть "легенди"

У публічному просторі поширюється версія, за якою:

• майор Фокін нібито був призначений комбригом 125-ї бригади рішенням командування 3 АК;

• він провів "зріз знань" офіцерів;

• тих, хто не пройшов перевірку, відправили в піхоту;

• на посади ротних поставили сержантів.

Арестович називає цю історію юридично абсурдною.

Що каже закон і статути

За чинною системою управління ЗСУ:

• Командир корпусу не має права призначати або знімати комбрига.

• Командирів бригад призначає командувач виду військ (у цьому випадку — Сухопутних).

• Офіцера без академічної освіти можна призначити комбригом лише особистим рішенням Головнокомандувача.

• Командир бригади не може призначати офіцерів — лише сержантів.

Висновок Арестовича: автори та поширювачі цієї версії не пройшли жодного "зрізу військових знань".

 Два варіанти, і обидва небезпечні

Арестович формулює лише два можливі сценарії:

Легенда правдива

Тоді командування корпусу й бригади діє поза законом, а ланцюг командирів — від ОК до Головнокомандувача — це покриває. Це може тягнути на особливо тяжкі злочини, навіть у мирний час.

Легенда вигадана

Реальні призначення робилися законно, але тоді виникає питання:

 Навіщо підтримується фейкова версія "наведення порядку"?

Хто і з якою метою її поширює?

Фронт і "екстраординарні рішення"

Арестович визнає: ситуація на ділянці 3 АК складна — корпус втрачає приблизно батальйонний район оборони щотижня, противник розсікає смугу оборони.

У таких умовах екстраординарні рішення можливі, але:

• як вони оформлені юридично?

• хто відповідає за майно, озброєння, техніку?

• хто несе відповідальність за виконання бойових наказів?

• хто командує реально — штатний офіцер чи тимчасово призначений?

 Запитання до ДБР, прокуратури й Президента

Арестович публічно звертається до правоохоронних органів і глави держави з вимогою перевірити:

• чи не має місце ланцюг воєнних правопорушень;

• чи законно оформлені кадрові рішення;

• якщо все законно — чому це подається як міф, а не як офіційна практика.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Журналісти виявили бізнес та нерухомість за кордоном, які можуть бути пов’язані з фігурантами гучної корупційної справи "Мідас". Йдеться про людей з найближчого бізнес-оточення президента України, а також про осіб, яких слідство вважає ключовими "тіньовими менеджерами" масштабної схеми "відкатів" в енергетичному секторі.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/O_Arestovich_official/7759
Теги:

Новини

Всі новини