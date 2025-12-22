logo_ukra

Бізнес Зеленського, корупція без кордонів: нові деталі гучної справи
НОВИНИ

Бізнес Зеленського, корупція без кордонів: нові деталі гучної справи

«Словацький слід»: журналісти виявили закордонні активи фігурантів справи «Мідас»

22 грудня 2025, 17:23
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Журналісти виявили бізнес та нерухомість за кордоном, які можуть бути пов’язані з фігурантами гучної корупційної справи "Мідас". Йдеться про людей з найближчого бізнес-оточення президента України, а також про осіб, яких слідство вважає ключовими "тіньовими менеджерами" масштабної схеми "відкатів" в енергетичному секторі.

Бізнес Зеленського, корупція без кордонів: нові деталі гучної справи

Справа Міндіча: нові деталі

Хто фігурує у розслідуванні

У центрі уваги журналістів опинилися:

• Тимур Міндіч — колишній бізнес-партнер президента Володимира Зеленського по "Кварталу 95", нині підозрюваний у справі "Мідас";

• Ігор Хмельов — бізнес-партнер Міндіча, підприємець;

• Ігор Миронюк — особа, яку Національне антикорупційне бюро України називає одним із "тіньових менеджерів" схеми незаконних відкатів у Енергоатом.

За даними журналістів, частина коштів, отриманих у межах корупційної схеми, могла бути легалізована через компанії у Словаччині. Саме там виявили:

• корпоративні структури, пов’язані з фігурантами справи;

• нерухомість, оформлену на бізнес-оточення підозрюваних;

• фінансові зв’язки, які, за версією слідства, могли використовуватися для відмивання коштів.

Хто проводив розслідування

Матеріал підготували журналісти словацького Investigative Center of Jan Kuciak спільно з Схеми — проєктом Радіо Свобода.

Вони посилаються як на дані українського слідства, так і на відкриті реєстри, корпоративні документи та майнові записи за кордоном.

Контекст справи "Мідас"

Справу "Мідас" правоохоронці пов’язують із системними "відкатами" у контрактах "Енергоатома", де, за версією слідства, кошти з державних контрактів могли виводитися через посередників і "тіньових менеджерів".

Розслідування "словацького сліду" додає до справи міжнародний вимір і ставить питання про ефективність контролю за виведенням коштів за межі України.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що розслідування журналістів виявило факти, які ставлять під сумнів доброчесність керівника Одеського управління СБУ Віктора Доровського. Йдеться про російське громадянство його дружини, елітну нерухомість на понад мільйон доларів, а також передачу великого фармацевтичного бізнесу родині генерала під час війни.



Джерело: https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-fihuranty-midas-biznes-nerukhomist-slovachchyna/33629261.html
