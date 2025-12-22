Бізнес Зеленського, корупція без кордонів: нові деталі гучної справи

Журналісти виявили бізнес та нерухомість за кордоном, які можуть бути пов’язані з фігурантами гучної корупційної справи "Мідас". Йдеться про людей з найближчого бізнес-оточення президента України, а також про осіб, яких слідство вважає ключовими "тіньовими менеджерами" масштабної схеми "відкатів" в енергетичному секторі.

Справа Міндіча: нові деталі

Хто фігурує у розслідуванні



У центрі уваги журналістів опинилися:

• Тимур Міндіч — колишній бізнес-партнер президента Володимира Зеленського по "Кварталу 95", нині підозрюваний у справі "Мідас";

• Ігор Хмельов — бізнес-партнер Міндіча, підприємець;

• Ігор Миронюк — особа, яку Національне антикорупційне бюро України називає одним із "тіньових менеджерів" схеми незаконних відкатів у Енергоатом.

За даними журналістів, частина коштів, отриманих у межах корупційної схеми, могла бути легалізована через компанії у Словаччині. Саме там виявили:

• корпоративні структури, пов’язані з фігурантами справи;

• нерухомість, оформлену на бізнес-оточення підозрюваних;

• фінансові зв’язки, які, за версією слідства, могли використовуватися для відмивання коштів.

Хто проводив розслідування



Матеріал підготували журналісти словацького Investigative Center of Jan Kuciak спільно з Схеми — проєктом Радіо Свобода.



Вони посилаються як на дані українського слідства, так і на відкриті реєстри, корпоративні документи та майнові записи за кордоном.



Контекст справи "Мідас"

Справу "Мідас" правоохоронці пов’язують із системними "відкатами" у контрактах "Енергоатома", де, за версією слідства, кошти з державних контрактів могли виводитися через посередників і "тіньових менеджерів".

Розслідування "словацького сліду" додає до справи міжнародний вимір і ставить питання про ефективність контролю за виведенням коштів за межі України.



