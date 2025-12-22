Бизнес Зеленского, коррупция без границ: новые детали громкого дела

Журналисты обнаружили бизнес и недвижимость за границей, которые могут быть связаны с фигурантами громкого коррупционного дела "Мидас". Речь идет о людях из ближайшего бизнес-окружения президента Украины, а также о лицах, которых следствие считает ключевыми "теневыми менеджерами" масштабной схемы "откатов" в энергетическом секторе.

Дело Миндича: новые детали

Кто фигурирует в расследовании



В центре внимания журналистов оказались:

• Тимур Миндич – бывший бизнес-партнер президента Владимира Зеленского по "Кварталу 95", ныне подозреваемый по делу "Мидас";

• Игорь Хмелев – бизнес-партнер Миндича, предприниматель;

• Игорь Миронюк — лицо, которое Национальное антикоррупционное бюро Украины называет одним из "теневых менеджеров" схемы незаконных откатов в Энергоатом .

По данным журналистов, часть средств, полученных в рамках коррупционной схемы, могла быть легализована через компании в Словакии. Именно там обнаружили:

• корпоративные структуры, связанные с фигурантами дела;

• недвижимость, оформленную на бизнес-окружение подозреваемых;

• финансовые связи, которые, по версии следствия, могли использоваться для отмывания средств.

Кто проводил расследование



Материал подготовили журналисты словацкого Investigative Center of Jan Kuciak совместно со Схемы – проектом Радио Свобода .



Они ссылаются как на данные украинского следствия, так и открытые реестры, корпоративные документы и имущественные записи за рубежом.



Контекст дела "Мидас"

Дело "Мидас" стражи порядка связывают с системными "откатами" в контрактах "Энергоатома", где, по версии следствия, средства из государственных контрактов могли выводиться через посредников и "теневых менеджеров".

Расследование "словацкого следа" добавляет к делу международное измерение и задает вопрос об эффективности контроля за выводом средств за пределы Украины.



