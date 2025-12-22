logo_ukra

BTC/USD

89263

ETH/USD

3030.96

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

49.49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Дружина з паспортом РФ і бізнес на мільйони: темний бік генерала СБУ
commentss НОВИНИ Всі новини

Дружина з паспортом РФ і бізнес на мільйони: темний бік генерала СБУ

Родина генерала СБУ з російським паспортом і бізнесом на мільйони: що з’ясували журналісти

22 грудня 2025, 17:13
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Розслідування журналістів виявило факти, які ставлять під сумнів доброчесність керівника Одеського управління СБУ Віктора Доровського. Йдеться про російське громадянство його дружини, елітну нерухомість на понад мільйон доларів, а також передачу великого фармацевтичного бізнесу родині генерала під час війни.

Дружина з паспортом РФ і бізнес на мільйони: темний бік генерала СБУ

У генерала СБУ дружина з паспортом РФ

Журналісти встановили, що дружина очільника Одеського управління СБУ має паспорт країни-агресорки — Російської Федерації. Окрім цього, на неї оформлена елітна нерухомість орієнтовною вартістю близько 1,3 млн доларів.

За даними розслідування, юридичний супровід її бізнес-активів здійснювала кіпрська юридична компанія Софоклеусів, яка перебуває під санкціями та відома участю в схемах обходу українських обмежень.

Окремий блок розслідування стосується батька генерала — Олександра Доровського. Під час повномасштабної війни він став власником однієї з найбільших фармацевтичних груп України — "Здоровʼя".

Раніше цю групу українські правоохоронці пов’язували з російським олігархом і колишнім членом партії "Єдина Росія" Алєксандром Шишкіним. На момент передачі активу компанія перебувала під слідством, однак:

• кримінальне провадження було закрите;

• слідство не дійшло до суду;

• актив у підсумку опинився у родичів Доровського.

У Службі безпеки України підтвердили, що дружина Віктора Доровського справді має російський паспорт. Водночас у СБУ заявили, що:

• кіпрська юридична фірма "не здійснювала адміністративно-господарських функцій" для бізнесу дружини генерала;

• ФСБ РФ нібито намагалася використати українські медіа "втемну" для проведення інформаційно-психологічної операції;

• дружину генерала шантажували вигаданим компроматом з боку російських спецслужб.

У СБУ стверджують, що сам Доровський передав усі матеріали та погрози до підрозділів внутрішньої безпеки служби.

 Питання без відповідей

Попри пояснення СБУ, розслідування залишає низку відкритих питань:

• чому родина високопосадовця спецслужби має тісні юридичні контакти з підсанкційними структурами;

• як актив під слідством безперешкодно перейшов до родичів генерала;

• чому кримінальне провадження щодо фармгрупи було закрите саме під час війни.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у 

ніч на 22 грудня Сили оборони України здійснили серію високоточних ударів по ключових об’єктах воєнно-економічної інфраструктури Росії та тимчасово окупованих територій. Під удар потрапили нафтовий термінал у Краснодарському краї, склад боєприпасів на Донеччині, пункти підготовки й запуску ударних дронів, а також база річкових катерів у Криму.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://youtu.be/9tZcP9G2jZk?si=ONPDuWoBP5WqM5yN
Теги:

Новини

Всі новини