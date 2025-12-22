Дружина з паспортом РФ і бізнес на мільйони: темний бік генерала СБУ

Рубрики
Розслідування журналістів виявило факти, які ставлять під сумнів доброчесність керівника Одеського управління СБУ Віктора Доровського. Йдеться про російське громадянство його дружини, елітну нерухомість на понад мільйон доларів, а також передачу великого фармацевтичного бізнесу родині генерала під час війни.
У генерала СБУ дружина з паспортом РФ
Журналісти встановили, що дружина очільника Одеського управління СБУ має паспорт країни-агресорки — Російської Федерації. Окрім цього, на неї оформлена елітна нерухомість орієнтовною вартістю близько 1,3 млн доларів.
За даними розслідування, юридичний супровід її бізнес-активів здійснювала кіпрська юридична компанія Софоклеусів, яка перебуває під санкціями та відома участю в схемах обходу українських обмежень.
Окремий блок розслідування стосується батька генерала — Олександра Доровського. Під час повномасштабної війни він став власником однієї з найбільших фармацевтичних груп України — "Здоровʼя".
Раніше цю групу українські правоохоронці пов’язували з російським олігархом і колишнім членом партії "Єдина Росія" Алєксандром Шишкіним. На момент передачі активу компанія перебувала під слідством, однак:
• кримінальне провадження було закрите;
• слідство не дійшло до суду;
• актив у підсумку опинився у родичів Доровського.
У Службі безпеки України підтвердили, що дружина Віктора Доровського справді має російський паспорт. Водночас у СБУ заявили, що:
• кіпрська юридична фірма "не здійснювала адміністративно-господарських функцій" для бізнесу дружини генерала;
• ФСБ РФ нібито намагалася використати українські медіа "втемну" для проведення інформаційно-психологічної операції;
• дружину генерала шантажували вигаданим компроматом з боку російських спецслужб.
У СБУ стверджують, що сам Доровський передав усі матеріали та погрози до підрозділів внутрішньої безпеки служби.
Питання без відповідей
Попри пояснення СБУ, розслідування залишає низку відкритих питань:
• чому родина високопосадовця спецслужби має тісні юридичні контакти з підсанкційними структурами;
• як актив під слідством безперешкодно перейшов до родичів генерала;
• чому кримінальне провадження щодо фармгрупи було закрите саме під час війни.
