Дружина з паспортом РФ і бізнес на мільйони: темний бік генерала СБУ

Окремий блок розслідування стосується батька генерала — Олександра Доровського. Під час повномасштабної війни він став власником однієї з найбільших фармацевтичних груп України — "Здоровʼя".

Раніше цю групу українські правоохоронці пов’язували з російським олігархом і колишнім членом партії "Єдина Росія" Алєксандром Шишкіним. На момент передачі активу компанія перебувала під слідством, однак:

• кримінальне провадження було закрите;

• слідство не дійшло до суду;

• актив у підсумку опинився у родичів Доровського.

У Службі безпеки України підтвердили, що дружина Віктора Доровського справді має російський паспорт. Водночас у СБУ заявили, що:

• кіпрська юридична фірма "не здійснювала адміністративно-господарських функцій" для бізнесу дружини генерала;

• ФСБ РФ нібито намагалася використати українські медіа "втемну" для проведення інформаційно-психологічної операції;

• дружину генерала шантажували вигаданим компроматом з боку російських спецслужб.

У СБУ стверджують, що сам Доровський передав усі матеріали та погрози до підрозділів внутрішньої безпеки служби.



Питання без відповідей



Попри пояснення СБУ, розслідування залишає низку відкритих питань:

• чому родина високопосадовця спецслужби має тісні юридичні контакти з підсанкційними структурами;

• як актив під слідством безперешкодно перейшов до родичів генерала;

• чому кримінальне провадження щодо фармгрупи було закрите саме під час війни.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у

ніч на 22 грудня Сили оборони України здійснили серію високоточних ударів по ключових об’єктах воєнно-економічної інфраструктури Росії та тимчасово окупованих територій. Під удар потрапили нафтовий термінал у Краснодарському краї, склад боєприпасів на Донеччині, пункти підготовки й запуску ударних дронів, а також база річкових катерів у Криму.