Ніч великого удару по воєнному тилу рф: Україна залізла вглиб

У ніч на 22 грудня Сили оборони України здійснили серію високоточних ударів по ключових об’єктах воєнно-економічної інфраструктури Росії та тимчасово окупованих територій. Під удар потрапили нафтовий термінал у Краснодарському краї, склад боєприпасів на Донеччині, пункти підготовки й запуску ударних дронів, а також база річкових катерів у Криму.
Удар України вглиб Росії
Підрозділи Сил оборони України уразили нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї РФ — один із ключових елементів енергетичного тилу російської армії.
Зафіксовано:
• серію вибухів;
• пошкодження трубопроводу;
• ураження двох причалів;
• пошкодження двох суден, щонайменше одне з яких загорілося;
• пожежу на площі понад 1000 кв. м;
• займання на території резервуарного парку.
"Таманьнефтегаз" забезпечує перевалку сирої нафти, нафтопродуктів і зріджених газів — тобто напряму підтримує фінансування та логістику війни РФ.
Українською ракетою було уражено тимчасовий пункт базування плавзасобів 92-ї бригади річкових катерів РФ в районі Оленівки на тимчасово окупованій території Криму.
На місці влучання спостерігалася масштабна пожежа. Дані щодо остаточних втрат і пошкоджень уточнюються.
З метою порушення логістики противника на Покровському напрямку, Сили оборони здійснили вогневе ураження складу боєприпасів мотострілецького полку в районі населеного пункту Українськ (ТОТ Донецької області).
За попередньою інформацією, ціль знищено повністю.
Окремо Сили оборони України уразили місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА типу "Shahed" / "Герань" у районі тимчасово окупованого Донецька.
Метою удару було:
• часткове знищення запасів ударних дронів;
• зниження інтенсивності повітряних атак по території України.
На місці ураження зафіксовано пожежу, масштаби збитків уточнюються.
Україна б’є по війні, а не по словах
Сили оборони України продовжують системне знищення воєнно-економічного потенціалу РФ, завдаючи ударів по нафті, боєприпасах, логістиці та дроновій інфраструктурі ворога — там, де це безпосередньо впливає на його здатність воювати.
