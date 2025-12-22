Ніч великого удару по воєнному тилу рф: Україна залізла вглиб

З метою порушення логістики противника на Покровському напрямку, Сили оборони здійснили вогневе ураження складу боєприпасів мотострілецького полку в районі населеного пункту Українськ (ТОТ Донецької області).

За попередньою інформацією, ціль знищено повністю.

Окремо Сили оборони України уразили місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА типу "Shahed" / "Герань" у районі тимчасово окупованого Донецька.

Метою удару було:

• часткове знищення запасів ударних дронів;

• зниження інтенсивності повітряних атак по території України.

На місці ураження зафіксовано пожежу, масштаби збитків уточнюються.



Україна б’є по війні, а не по словах



Сили оборони України продовжують системне знищення воєнно-економічного потенціалу РФ, завдаючи ударів по нафті, боєприпасах, логістиці та дроновій інфраструктурі ворога — там, де це безпосередньо впливає на його здатність воювати.



Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що окупанти здійснили масштабну механізовану атаку силами морської піхоти РФ (40 і 155 бригади), але були повністю знищені.