logo_ukra

BTC/USD

89263

ETH/USD

3030.96

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

49.49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Ніч великого удару по воєнному тилу рф: Україна залізла вглиб
commentss НОВИНИ Всі новини

Ніч великого удару по воєнному тилу рф: Україна залізла вглиб

Україна вдарила по енергетичному тилу РФ: знищено термінал «Таманьнефтегаз», склади боєприпасів і бази ударних БпЛА

22 грудня 2025, 16:59
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

У ніч на 22 грудня Сили оборони України здійснили серію високоточних ударів по ключових об’єктах воєнно-економічної інфраструктури Росії та тимчасово окупованих територій. Під удар потрапили нафтовий термінал у Краснодарському краї, склад боєприпасів на Донеччині, пункти підготовки й запуску ударних дронів, а також база річкових катерів у Криму.

Ніч великого удару по воєнному тилу рф: Україна залізла вглиб

Удар України вглиб Росії

Підрозділи Сил оборони України уразили нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї РФ — один із ключових елементів енергетичного тилу російської армії.

Зафіксовано:

• серію вибухів;

• пошкодження трубопроводу;

• ураження двох причалів;

• пошкодження двох суден, щонайменше одне з яких загорілося;

• пожежу на площі понад 1000 кв. м;

• займання на території резервуарного парку.

"Таманьнефтегаз" забезпечує перевалку сирої нафти, нафтопродуктів і зріджених газів — тобто напряму підтримує фінансування та логістику війни РФ.

Українською ракетою було уражено тимчасовий пункт базування плавзасобів 92-ї бригади річкових катерів РФ в районі Оленівки на тимчасово окупованій території Криму.

На місці влучання спостерігалася масштабна пожежа. Дані щодо остаточних втрат і пошкоджень уточнюються.

З метою порушення логістики противника на Покровському напрямку, Сили оборони здійснили вогневе ураження складу боєприпасів мотострілецького полку в районі населеного пункту Українськ (ТОТ Донецької області).

За попередньою інформацією, ціль знищено повністю.

Окремо Сили оборони України уразили місця зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА типу "Shahed" / "Герань" у районі тимчасово окупованого Донецька.

Метою удару було:

• часткове знищення запасів ударних дронів;

• зниження інтенсивності повітряних атак по території України.

На місці ураження зафіксовано пожежу, масштаби збитків уточнюються.

Україна б’є по війні, а не по словах

Сили оборони України продовжують системне знищення воєнно-економічного потенціалу РФ, завдаючи ударів по нафті, боєприпасах, логістиці та дроновій інфраструктурі ворога — там, де це безпосередньо впливає на його здатність воювати.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що окупанти здійснили масштабну механізовану атаку силами морської піхоти РФ (40 і 155 бригади), але були повністю знищені.   



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/32861
Теги:

Новини

Всі новини