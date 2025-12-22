Рф кинула морпіхів у наступ

Окупанти здійснили масштабну механізовану атаку силами морської піхоти РФ (40 і 155 бригади), але були повністю знищені.
Розгромлений ЗСУ наступ рф
Спільними діями 1-го корпусу "Азов", приданих підрозділів та авіації Угруповання СБС за менш ніж 2 години ліквідовано:
• 24 одиниці бронетехніки (танки, БТР, ББМ)
• десятки мото- та квадроциклів
• 238 окупантів — лише за цю атаку
За грудень у смузі 1 корпусу "Азов" на Добропільському напрямку Птахи СБС вже знищили 3139 окупантів.
Мадяр: "Штурм був в одну сторону. Квиток — ван вей".
Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у 2025 році для збереження бронювання працівник має отримувати не менше 20 000 грн на місяць. Однак уже з січня 2026 року цей поріг зросте майже на 2 тисячі гривень.
Ключові зміни виглядають так:
• у грудні 2025 року мінімальна зарплата для заброньованих — 20 000 грн;
• з січня 2026 року — 21 617,50 грн щомісяця;
• якщо працівник не досягне цього рівня доходу, бронювання можуть скасувати;
• вимога діятиме протягом усього 2026 року, а не разово.
Яка зарплата потрібна для бронювання у грудні 2025 року
Протягом усього 2025 року, включно з груднем, заброньований працівник має отримувати не менше 20 тисяч гривень. Ця сума відповідає 2,5 мінімальним зарплатам (8000 грн × 2,5).
Важливо:
якщо частина зарплати за грудень буде виплачена у січні, це не впливає на бронювання. Враховується дата нарахування, а не фактичної виплати коштів. Головне — щоб за грудень було нараховано не менше встановленого мінімуму.
