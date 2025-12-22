logo_ukra

BTC/USD

89869

ETH/USD

3056.13

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

49.49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Рф кинула морпіхів у наступ
commentss НОВИНИ Всі новини

Рф кинула морпіхів у наступ

Розгром морпіхів РФ на Добропільському напрямку — мінус 24 одиниці броні

22 грудня 2025, 16:48
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Окупанти здійснили масштабну механізовану атаку силами морської піхоти РФ (40 і 155 бригади), але були повністю знищені.   

Рф кинула морпіхів у наступ

Розгромлений ЗСУ наступ рф

Спільними діями 1-го корпусу "Азов", приданих підрозділів та авіації Угруповання СБС за менш ніж 2 години ліквідовано:

• 24 одиниці бронетехніки (танки, БТР, ББМ)                              

• десятки мото- та квадроциклів

• 238 окупантів — лише за цю атаку

За грудень у смузі 1 корпусу "Азов" на Добропільському напрямку Птахи СБС вже знищили 3139 окупантів.

Мадяр: "Штурм був в одну сторону. Квиток — ван вей".

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у 2025 році для збереження бронювання працівник має отримувати не менше 20 000 грн на місяць. Однак уже з січня 2026 року цей поріг зросте майже на 2 тисячі гривень.
Ключові зміни виглядають так:
• у грудні 2025 року мінімальна зарплата для заброньованих — 20 000 грн;
• з січня 2026 року — 21 617,50 грн щомісяця;
• якщо працівник не досягне цього рівня доходу, бронювання можуть скасувати;
• вимога діятиме протягом усього 2026 року, а не разово.
Яка зарплата потрібна для бронювання у грудні 2025 року
Протягом усього 2025 року, включно з груднем, заброньований працівник має отримувати не менше 20 тисяч гривень. Ця сума відповідає 2,5 мінімальним зарплатам (8000 грн × 2,5).
Важливо:
якщо частина зарплати за грудень буде виплачена у січні, це не впливає на бронювання. Враховується дата нарахування, а не фактичної виплати коштів. Головне — щоб за грудень було нараховано не менше встановленого мінімуму.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/robert_magyar/1759
Теги:

Новини

Всі новини