Оккупанты совершили масштабную механизированную атаку силами морской пехоты РФ (40 и 155 бригады), но были полностью уничтожены.

Разгромленное ВСУ наступление рф

Совместными действиями 1-го корпуса "Азов", приданных подразделений и авиации Группировка СБС за менее чем 2 часа ликвидирована:

• 24 единицы бронетехники (танки, БТР, ББМ)

• десятки мото- и квадроциклов

• 238 окупантов — только за эту атаку

За декабрь в полосе 1 корпуса "Азов" на Добропольском направлении Птицы ССС уже уничтожили 3139 окупантов.

Мадяр: "Штурм был в одну сторону. Билет – ван вэй".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в 2025 году для сохранения бронирования работник должен получать не менее 20 000 грн в месяц. Однако уже с января 2026 этот порог вырастет почти на 2 тысячи гривен.

Ключевые изменения выглядят так:

• в декабре 2025 года минимальная зарплата для забронированных – 20 000 грн;

• с января 2026 года — 21 617,50 грн ежемесячно;

• если работник не достигнет этого уровня дохода, бронирование может быть отменено;

• требование будет действовать в течение всего 2026, а не разово.

Какая зарплата необходима для бронирования в декабре 2025 года

В течение всего 2025 года, включая декабрь, забронированный работник должен получать не менее 20 тысяч гривен. Эта сумма соответствует 2,5 минимальным зарплатам (8000 грн. × 2,5).

Важно:

если часть зарплаты за декабрь будет выплачена в январе, это не влияет на бронирование. Учитывается дата начисления, а не фактическая выплата средств. Главное, чтобы за декабрь было начислено не меньше установленного минимума.

