Оккупанты совершили масштабную механизированную атаку силами морской пехоты РФ (40 и 155 бригады), но были полностью уничтожены.
Разгромленное ВСУ наступление рф
Совместными действиями 1-го корпуса "Азов", приданных подразделений и авиации Группировка СБС за менее чем 2 часа ликвидирована:
• 24 единицы бронетехники (танки, БТР, ББМ)
• десятки мото- и квадроциклов
• 238 окупантов — только за эту атаку
За декабрь в полосе 1 корпуса "Азов" на Добропольском направлении Птицы ССС уже уничтожили 3139 окупантов.
Мадяр: "Штурм был в одну сторону. Билет – ван вэй".
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в 2025 году для сохранения бронирования работник должен получать не менее 20 000 грн в месяц. Однако уже с января 2026 этот порог вырастет почти на 2 тысячи гривен.
Ключевые изменения выглядят так:
• в декабре 2025 года минимальная зарплата для забронированных – 20 000 грн;
• с января 2026 года — 21 617,50 грн ежемесячно;
• если работник не достигнет этого уровня дохода, бронирование может быть отменено;
• требование будет действовать в течение всего 2026, а не разово.
Какая зарплата необходима для бронирования в декабре 2025 года
В течение всего 2025 года, включая декабрь, забронированный работник должен получать не менее 20 тысяч гривен. Эта сумма соответствует 2,5 минимальным зарплатам (8000 грн. × 2,5).
Важно:
если часть зарплаты за декабрь будет выплачена в январе, это не влияет на бронирование. Учитывается дата начисления, а не фактическая выплата средств. Главное, чтобы за декабрь было начислено не меньше установленного минимума.
