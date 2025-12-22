Частина працівників у 2026 році може втратити бронювання: яку зарплату потрібно отримувати

Що зміниться з 2026 року



Бронювання та зарплата в 2026 році в Україні

У 2025 році для збереження бронювання працівник має отримувати не менше 20 000 грн на місяць. Однак уже з січня 2026 року цей поріг зросте майже на 2 тисячі гривень.



Ключові зміни виглядають так:

• у грудні 2025 року мінімальна зарплата для заброньованих — 20 000 грн;

• з січня 2026 року — 21 617,50 грн щомісяця;

• якщо працівник не досягне цього рівня доходу, бронювання можуть скасувати;

• вимога діятиме протягом усього 2026 року, а не разово.

Яка зарплата потрібна для бронювання у грудні 2025 року



Протягом усього 2025 року, включно з груднем, заброньований працівник має отримувати не менше 20 тисяч гривень. Ця сума відповідає 2,5 мінімальним зарплатам (8000 грн × 2,5).



Важливо:



якщо частина зарплати за грудень буде виплачена у січні, це не впливає на бронювання. Враховується дата нарахування, а не фактичної виплати коштів. Головне — щоб за грудень було нараховано не менше встановленого мінімуму.



Яка зарплата потрібна з січня 2026 року



З початку 2026 року мінімальний дохід заброньованого працівника має становити 21 617,50 грн щомісяця.



При цьому:

• враховується загальний дохід, а не лише оклад;

• у суму можуть входити премії, надбавки, понаднормові години;

• якщо у будь-якому місяці працівник не "дотягне" до встановленого порогу, бронювання анулюється автоматично.

Тобто роботодавцям доведеться уважно стежити за рівнем нарахувань, а працівникам — за тим, чи відповідає їхній дохід новим вимогам.



Що ще варто знати



Раніше уряд ухвалив рішення, яке дозволяє скасовувати відстрочку або бронювання без попередження, якщо умови більше не виконуються. Це означає, що порушення зарплатного критерію може мати миттєві наслідки.



