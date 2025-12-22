Часть работников в 2026 году может потерять бронирование: какую зарплату нужно получать

Что изменится с 2026 года



Бронирование и зарплата в 2026 году в Украине

В 2025 году для сохранения бронирования работник должен получать не менее 20000 грн в месяц. Однако уже с января 2026 этот порог вырастет почти на 2 тысячи гривен.



Ключевые изменения выглядят так:

• в декабре 2025 года минимальная зарплата для забронированных – 20 000 грн;

• с января 2026 года — 21 617,50 грн ежемесячно;

• если работник не достигнет этого уровня дохода, бронирование может быть отменено;

• требование будет действовать в течение всего 2026, а не разово.

Какая зарплата необходима для бронирования в декабре 2025 года



В течение всего 2025 года, включая декабрь, забронированный работник должен получать не менее 20 тысяч гривен. Эта сумма соответствует 2,5 минимальным зарплатам (8000 грн. × 2,5).



Важно:



если часть зарплаты за декабрь будет выплачена в январе, это не влияет на бронирование. Учитывается дата начисления, а не фактическая выплата средств. Главное, чтобы за декабрь было начислено не меньше установленного минимума.



Какая зарплата нужна с января 2026 года



С начала 2026 минимальный доход забронированного работника должен составлять 21 617,50 грн ежемесячно.



При этом:

• учитывается общий доход, а не только оклад;

• в сумму могут входить премии, надбавки, сверхурочные часы;

• если в любом месяце работник не дотянет до установленного порога, бронирование аннулируется автоматически.

То есть работодателям придется внимательно следить за уровнем начислений, а работникам — за тем, отвечает ли их доход новым требованиям.



Что еще стоит знать



Ранее правительство приняло решение, позволяющее отменять отсрочку или бронирование без уведомления, если условия больше не выполняются. Это означает, что нарушение зарплатного критерия может иметь мгновенные последствия.



